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القاهرة في الأحد 12 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /703876/النائب-محمد-سعد-الشلمة-حياة-كريمة-مبادرة-إنسانية-غير-مسبوقة-وإصرارالدولة-على-استمرارها-رغم-الظروف-الاستثنائية-انحياز-للريف-وأهله

قال النائب محمد سعد الشلمة، عضو لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، عن حزب مستقبل وطن البحيرة ،إن مبادرة حياة كريمة، واحدة من أكبر المبادرات الإنسانية التي تبنتها الدولة المصرية، عبر تاريخها وفي عهد السيسي لتغيير شكل الحياة في الريف بعد عقود من التهميش والإهمال.

دوت الخليج

النائب محمد سعد الشلمة: حياة كريمة مبادرة إنسانية غير مسبوقة وإصرار الدولة على استمرارها رغم الظروف الاستثنائية انحياز للريف وأهله

وأوضح الشلمة، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، أن إصرار الدولة عبر التصريحات الرسمية الصادرة عن مجلس الوزراء، ووزارة التخطيط باستمرار العمل في مبادرة حياة كريمة رغم الظروف الاستثنائية، هو رهان على حيوية المبادرة وضرورة استمرارها، وتوجيهات القيادة السياسية بالعمل على تغيير شكل الريف، تغييرا جذريا والارتقاء بحياة أكثر من 60 مليون مواطن.

وأردف عضو مجلس الشيوخ، أن هناك تركيز على إنهاء المشروعات الاستراتيجية القائمة، مشددا على أن مشروعات مبادرة حياة كريمة، مستمرة وموجودة، نظرا لتأثيرها على الوضع التنموى بكافة القرى المصرية، وتعلق الجميع بحلم التغيير الذي طال انتظاره بالريف.

واختتم، النائب محمد سعد الشلمة بأن وضع خطط للتطوير الشامل، وبنية تحتية ومرافق ومستوى معيشة مرتفع لعشرات الملايين من المصريين، يؤكد على الإرادة السياسية الوطنية في تحقيق وعد التنمية الشاملة بالبلاد. والدخول بقوة إلى الجمهورية الجديدة، التي تقوم على تعزيز حقوق الإنسان المصري ورفع مستوى معيشته وتحقيق قفزة تاريخية للاقتصاد الوطني.