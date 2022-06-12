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القاهرة في الأحد 12 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /703867/ماريان-عازر-تلقي-كلمة-في-ندوة-منظمة-INWES-الدولية-بالتعاون-مع-جامعة-Warwick-الانجليزيةغدا

القت الدكتورة ماريان امير عازر عضو مجلس النواب السابق و رئيس لجنة التكنولوجيا و الابتكار بالهيئة العامة للرقابة المالية كلمة عن الوضع الراهن و المبادرات لدعم تواجد و مشاركة المرأة في مجالات STEM اي العلوم و التكنولوجيا و الهندسة و الرياضيات.

دوت الخليج

ماريان عازر تلقي كلمة في ندوة منظمة INWES الدولية بالتعاون مع جامعة Warwick الانجليزية..غدًا

بدأت عازر كلمتها بالحديث عن سبق المرأة المصرية في المشاركة في الطب و الفيزياء و العلوم منذ العصر الفرعوني معلقة ان ما ترنو إليه الدول بدأ في مصر منذ الاف السنوات.

وتحدثت أيضا عن التحاق المرأة بالجامعات و براعتها في شتي المجالات في الثلاثينات من القرن الماضي مع ذكر امثلة و نماذج تفتخر بها مصر.

أشارت أيضا الي الوضع الراهن و الاحصائيات المختلفة و المؤشرات كما تحدثت عن المبادرات التي تقوم بها الدولة المصرية بهذا الصدد من خلال اكاديمية البحث العلمي و أشارت الي الدور الذي يقوم به المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي من خلال لجنة البحث العلمي التي ترأسها وزيرة البحث العلمي الاسبق الاستاذة الدكتورة نادية زخاري.

جاء ذلك في إطار اختيار الدكتورة المهندسة ماريان امير عازر الأستاذ المساعد و مدير مركز المعلومات بالمعهد القومي للاتصالات و الأستاذ المساعد بجامعة النيل من قبل المنظمة الدولية INWES للمشاركة في مشروع يتم بالتعاون مع جامعة Warwick الانجليزية.

الشبكة الدولية للمهندسات والعلماء (INWES) هي شبكة حالية للمهنيات ، تأسست عام 2002 بهدف دعم النساء والفتيات في الهندسة والعلوم في جميع أنحاء العالم.تسعى الشبكة إلى تشجيع تعليم واستبقاء النساء المهنيات في هذه المجالات من خلال التعاون الدولي. حصل تأسيس الشبكة على دعم من اليونسكو.

يهدف المشروع تعزيز الخبرات والعقليات والمواقف والأفكار الجوهرية التي تغذي ثقافة تعزيز الوصول والمشاركة في البحث والابتكار في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

و يتم تحقيق هذا الهدف من خلال استقراء وتحليل ومناقشة السياسات والمبادرات والمشاريع التي تم تسليمها في جميع أنحاء العالم في السنوات العشرين الماضية (2002-2022) للوصول والمشاركة العادلة والشاملة في الأوساط الأكاديمية والصناعية الخاصة بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

في إطار المشروع يتم تنظيم ندوات عبر الإنترنت في كل منطقة من مناطق Inwes (آسيا والمحيط الهادئ، إفريقيا، أوروبا، الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأمريكا).

و في الندوات المختلفة تتحدث ماريان عازر عن خبراتها في هذا المجال و تتحدث عن الجهود التي تبذلها الدولة المصرية و التحديات و الفرص.