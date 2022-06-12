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القاهرة في الأحد 12 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /703885/الزراعة-مصر-حققت-اكتفاء-ذاتي-من-اللحوم-بنسبة-60

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة المصرية تبذل جهود كبيرة لتطوير وتحديث القطاع الزراعي في مصر، مؤكدا أن القطاع يشهد تطور واضح منذ عام 2014 وحتى الآن، حيث إن هناك أكثر من سلعة ومنتج مصر نجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي منهم.

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وأضاف "القرش"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى التحرير"، أن مصر كان لديها اكتفاء ذاتي من الإنتاج الحيواني لا تتعدى 20% منذ 2014 الآن تتخطى 60% من اللحوم والإنتاج الحيواني بشكل عام، إلى جانب تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن بنسبة أقرب من 100%، والألبان ومنتجات الألبان حديثت طفرة كبيرة فيها، وأصبح هناك اكتفاء ذاتي من الألبان.

الزراعة: السيسي مهتم بتطوير منظومة الألبان في مصر

وتابع أن الرئيس السيسي مهتم جدا بتطوير منظومة الألبان في مصر، وهناك عمل قوي على تطوير تلك المنظومة، موضحا أن هناك أكثر من 200 مركز تجميع ألبان يتم إنشائهم وتجهيزهم، والمراكز حاصلة على شهادات معتمدة من الجهات الدولية المختصة على اعتماد سلامة الغذاء، وقادرين على التصدير للخارج.

مصر جزء من العالم وتتأثر بكل الأحداث العالمية مثل أي دولة في العالم، لافتا إلى أن العالم كله يمر بأزمة اقتصادية كبيرة، نظرًا للأحداث العالمية في الفترة الأخيرة

وعن سبب غلاء الأسعار رغم وجود اكتفاء ذاتي، عقب قائلا إن الدولة المصرية جزء من العالم وتتأثر بالأزمات العالمية مثل أي دولة في العالم، مشيرًا إلى أن العالم كله تأثر بالأحداث الأخيرة للعالم.

وواصل أن مصر تعمل على مواجهة كل الأزمات، وكل المنتجات متاحة حتى الآن وكل شيء متاح أمام المواطن، "في دول مبتبقاش لاقية السلع ومجرد وجودها بيكون نجاح ليهم، مصر تعمل على توفير كل المنتجات والسلع أمام المواطن المصري".