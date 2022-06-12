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القاهرة في الأحد 12 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /703870/ظهرت-الآن-رابط-نتيجة-الشهادة-الاعدادية-محافظة-أسيوط-وخطوات-الحصول-على-النتائج

بدأ طلاب الشهاد الاعدادية محافظة أسيوط في البحث عن رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة أسيوط وخطوات الحصول على النتائج، وذلك بعد أن اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الأحد، نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة، وتأكيد محمد إبراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، على انتهاء أعمال تقدير درجات امتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية للعام 2021 - 2022.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة أسيوط 2022

وينش موقع دوت الخليج رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة أسيوط وخطوات الحصول على النتائج، والتي جاءت كالتالي:

- قم بزيارة البوابه الالكترونيه لمحافظة أسيوط الرسمية من هنا - الخطوة الثانية: اختر “الخدمات” من القائمة الرئيسية - اضغط على أيقونة “خدمات البوابة” - اختر “نتائج الامتحان” - حدد القسم التعليمي الذي ينتمي إليه الطالب - أدخل رقم جلوس الطالب والبيانات المطلوبة - اختر “إظهار النتيجة” - ستظهر النتيجة الكاملة للطالب في الدرجات

أوائل الشهادة الاعدادية محافظة أسيوط 2022

وأعلنت محافظة أسيوط أوائل الشهادة الاعدادية وجاء ترتيبهم كالآتي:

- الأول سوسنة ايمن عدلى من مركز ابوتيج - الثانى سامح شنودة لطفى مركز البدارى - الثالث ملك الحسين سيد مركز البدارى - الرابع امل حسن على مركز منفلوط - الخامس زياد عصام سعد مركز أسيوط - السادس احمد انور مطاوع مركز أسيوط - السابع سما علاء الدين محمد مركز أسيوط - الثامن ملك ثروت سيد إدارة البدارى - التاسع منة رمضان كمال إدارة ديروط - العاشر سلمى سعيد عبدالرحيم إدارة البدارى تظلمات نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 الترم الثاني

ولمن يرغب من الطلاب في التقدم بـ تظلمات نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 الترم الثاني، يمكنه اتباع الخطوات التالية:

- الذهاب إلى الإدارة التعليمية للمحافظة التابع لها طالب الشهادة الإعدادية.

- يتسلم طالب الشهادة الإعدادية نموذجا يدون فيه المواد التي يريد التظلم فيها، من قبل شئون الطلاب.

- يتم سداد 25 جنيها للمادة الواحدة، وهي الرسوم المقررة للتظلم من قبل وزارة التربية والتعليم.

- يقوم الطالب بأخذ أصل إيصال السداد والنموذج يقدمه للكنترول.

- يطلع طالب الشهادة الإعدادية على صورة من ورقة إجابته في الامتحان.

- وفي حالة وجود سؤال غير مصحح يجري تسجيله في الكنترول.

- ويتم تحديد موعدا للموجهين الأوائل لمراجعة التظلمات.

- وفي حالة حصول الطالب على درجات زيادة يخبر بها الكنترول شؤون الطلاب في الإدارة التعليمية وعلى أساسها يحصل الطالب على الدرجة.