انت الان تتابع خبر موعد صيام الأيام البيض لشهر ذي القعدة 1443.. الافتاء تكشفها والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - كشفت دار الإفتاء المصرية، عن موعد صيام الأيام البيض لشهر ذي القعدة 1443 هجريا، بعد زيادة البحث الساعات الماضية حول الأيام لهذا الشهر الهجري، ونشرت الدار بيان منذ قليل.

موعد صيام الأيام البيض لشهر ذي القعدة:

حيث تضمن ذلك البيان، بأن موعد صيام الأيام البيض لشهر ذي القعدة، ستكون هي أيام الليالي التي يكتمل فيها حرم القمر ويكون بدر، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من وسط كل شهر عربي.

كما سميت بذلك لأن القمر يكون فيها في كامل استدارته وبياضه، فالبياض هنا وصف للياليها لا لأيامها، وإنما تو وصف تلك الأيام بذلك مجازا، حسب ما أعلنته دار الإفتاء المصرية في البيان عبر الصفحة الرسمية.

وأوضحت الدار بأن الأيام البيض الأشهر الهجرية تحدد، حسب ما جاء في الأحاديث النبوية الشريفة، منها حديث جَرِيرِ بْنِ عَبْدِاللهِ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ صِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صِيَامُ الدَّهْرِ، وَأَيَّامُ الْبِيضِ صَبِيحَة ثَلاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ.