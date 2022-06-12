انت الان تتابع خبر رسالة هامة من هيئة الدواء للمواطنين بشأن قطرات العيون .. خلي بالكم والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - نشرت هيئة الدواء المصرية، بيان منذ قليل، ووجهت من خلاله نصيحة للمواطنين بشأن صلاحية قطرات العيون بعد انتشار عدد منها مغشوش.

هيئة الدواء تنشر بيان بشأن صلاحية قطرات العيون:

وأكدت الهيئة في البيان، بأن مدة صلاحية الأدوية بعد فتحها تختلف من نوع إلى آخر، وأوضحت بأن هناك قطرات للعيون تكون تاريخ صلاحيتها 28 يوم من تاريخ الفتح أو حسب توصيات الشركة المصنعة.

وشددت الهيئة على جميع المواطنين، بضرورة الرجوع إلى النشرة الداخلية المكتوبة للدواء، فيما يجب أيضا اتباع كافة الإرشادات والتوجيهات التي تم إصدارها، في وقت سابق.

وأشارت هيئة الدواء المصرية، انه يجب الذهاب إلى الطبيب المشرف على الحالة، أو الصيدلي، وذلك في حالة عدم معرفة اتباع الإرشادات العامة داخل النشرة الداخلية.

وكشفت الهيئة من خلال البيان، بشأن اختلاف مدة صلاحية الأدوية بعد فتحها ويكون ذلك بشأن ما يتعلق بالقطرات أحادية الجرعة وهي التي يتم استخدامها لمرة واحدة فقط.