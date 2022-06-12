رئيس الوزراء يتابع جهود التعاون مع الإمارات وزيادة الاستثمارات المشتركة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 12 يونيو 2022 06:29 مساءً - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة جهود التعاون مع الإمارات وزيادة الاستثمارات المشتركة، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس جابر الدسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والدكتور سعد هلال، رئيس الشركة القابضة للكيماويات، والسيد محمد عبد الكريم، رئيس مركز تحديث الصناعة، وعدد من المسئولين المصريين.

كما حضر الاجتماع، السفيرة مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بجمهورية مصر العربية، و خالد سالمين، الرئيس التنفيذي لدائرة التكرير والتصنيع والتسويق بشركة "أدنوك"، و عمر السويدي، وكيل الوزارة – بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومحمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي بشركة "مصدر"، وعبدالله الشامسي، وكيل الوزارة المساعد – وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى عدد من المسئولين الإماراتيين.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى اللقاءات التى جمعته مع عدد من المسئولين الإماراتيين، خلال زيارته الأخيرة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، الشقيقة، والتى تضمنت بحث واستعراض عدد من ملفات التعاون الثنائى، وخاصة ما يتعلق بالتعاون فى قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، وما شمل ذلك من مشروعات مقترحه، لتوليد 10 آلاف ميجاوات من طاقة الرياح، بالبحر الأحمر، وذلك فى ضوء الطلب المتزايد على الطاقة النظيفة، هذا إلى جانب المشروعات الخاصة بتطوير حقول الغاز، مؤكداً فى هذا الصدد أهمية العمل على سرعة الوصول إلى صياغة التفاهمات والاتفاقيات حول تلك المشروعات، بما يسهم فى سرعة تنفيذها على أرض الواقع وتعظيم الاستفادة من الامكانيات المتاحة فى هذا القطاع المهم.

من جانبه، أشار عمر السويدي إلى أنه فيما يتعلق بخطوات تفعيل مبادرة "الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة"، فقد تم عقد الاجتماع الأول للجنة العليا للمبادرة، وتم تحديد خطة عمل لكل دولة من الدول الثلاث مصر، والإمارات، والأردن، كما تم عقد اجتماع للجنة التنفيذية للمبادرة، مضيفاً أنه سيتم قريباً عقد ورشة عمل للجنة التنفيذية مع الشركات المؤهلة لتنفيذ مشروعات التعاون من الدولة الثلاث، على أن يتم البدء فى دراسات الجدوى للمشروعات المحددة؛ تمهيداً لبدء تنفيذها.

وأضاف أن هناك زخما كبيرا، ورغبة وحماسا من جانب كل الشركات للمشاركة في هذه المشروعات، لا سيما في مجالات الأغذية والأدوية والزراعة، مشيرا إلى أن هناك فريق عمل ستكون مهمته تذليل العقبات وحل المشكلات التى من الممكن أن تواجه عمل الشركات، وذلك بما يسهم فى سرعة البدء فى تنفيذ المشروعات.

من جانبه، قال خالد سالمين: نحن في "أدنوك"، لدينا اهتمام كبير بعدد من المشروعات، سواء في قطاع الغاز، أو غيره. ورحب وزير البترول بهذا التوجه، مشيرا إلى أننا نرحب بتنويع الاستثمارات في هذا القطاع.

ورحب رئيس الوزراء بضخ استثمارات جديدة، أوالشراكة مع الجانب الاماراتي، خاصة في إطار جهود تطوير الإنتاج ببعض حقول الغاز.

وقال وخالد سالمين: نحن كذلك جاهزون للتعاون في مشروعات البوليستر، وفى هذا الصدد عقب رئيس الوزراء قائلاً: "ونحن جاهزون بموقع المشروع، ووزارة البترول لديها التفاصيل الكاملة بهذا الشأن"، كما أكد رئيس الوزراء أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بالبلدين بسرعة تنفيذ هذا المشروع.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: فرق العمل من الفنيين من الجانبين مستمرون في الاجتماعات بهدف الاتفاق على تفاصيل المشروعات المقترحة للشراكة والتعاون، مؤكدا أننا نعمل على البناء على الزخم الكبير والاهتمام من القيادة السياسية بالبلدين في هذا الشأن.