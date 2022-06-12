انت الان تتابع خبر شروط دخول مدارس ستيم stem .. تقبل المتفوقين وفقا للمجموع والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني، عن شروط دخول مدارس ستيم stem، وذلك بعدما زاد البحث خلال الساعات الماضية على محرك البحث جوجل حول ذلك الأمر، من قبل أولياء الأمور والطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية 2022.

شروط دخول مدارس ستيم stem:

تكون مدارس ستيم للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، حيث تقبل الطلاب المتفوقين الحاصين على الشهادة الإعدادية.

حصول الطالب على 98% وأكثر والدرجة النهائية مادة من اللغة الإنجليزية أو العلوم أو الرياضيات.

حصول الطالب على أكثر من 95% والدرجة النهائية في مادتين من (اللغة الإنجليزية أو العلوم أو الرياضيات.

حصول الطالب على شهادة إتمام الدراسة في التعليم الأساسي.

حصول الطالب على شهادة إتمام المرحلة الإعدادية.

ألا يزيد عمر المتقدم على 18 عام.

أما عن أماكن مدارس stem في مصر، تكون في محافظات الجيزة، القاهرة، الإسكندرية، كفر الشيخ، الدقهلية، الإسماعيليةن البحر الأحمر، أسيوط، الأقصر، الفيوم، الغربية، العبور، الشرقية، بني سويف، قنا، المنيا، سوهاج، سرس الليان بالمنوفية، مدينة السادات بالمنوفية.