قبول دفعة جديدة من الطلبة الموهوبين رياضياً بالمدارس العسكرية الرياضية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 12 يونيو 2022 06:28 مساءً - صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عن فتح باب القبول لدفعة جديدة من الطلبة الموهوبين رياضياً من البنين ، للمرحلة (الإعدادية – الثانوية) بالمدارس العسكرية الرياضية بكل من( المنيا- والإسماعيلية - الإسكندرية - المستقبل) التابعة لجهاز الرياضة للقوات المسلحة للعام الدراسى 2022/2023 طبقاً لشروط القبول بكل مرحلة.

جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفى الذى أعلن خلاله اللواء أ ح / خالد شكرى درويش رئيس جهاز الرياضة للقوات المسلحة أنه سيتم البدء فى سحب ملفات القبول حتى ‏20 يوليو 2022 بمقر المدارس العسكرية الرياضية ومكاتب المستشاريين العسكريين بالمحافظات المختلفة‏ ، ويبدأ قبول الملفات بعد إستيفاء كافة البيانات المطلوبة إعتباراً من 18 يونيو حتى 27 يوليو 2022 .

الأوراق المطلوبة عند التقديم للمدارس العسكرية الرياضية يتم تقديم الأوراق على مرحلتين :

المرحلة الأولى : أوراق تقدم لمكتب التنسيق ( أصل شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي بالكمبيوتر و صورة منها - مستخرج بيان نجاح معتمد من الإدارة التعليمية - إفادة بالبطولات الرياضية معتمدة من إتحاد اللعبة - عدد( صورة فوتوغرافية ملونة 4×6 - عدد(2) صورة بطاقة الرقم القومي للوالد والوالدة / ولى الأمر - السجل التجاري والبطاقة الضريبية لنوع المنشأة + صورة منها ان وجد - صحيفة الحالة الجنائية للوالد ( ولى الأمر ) - صورة ضوئية من بيان الحالة الوظيفية للوالد - تقديم نموذج القيد العائلى من مصلحة الأحوال المدنية- عدد (2) وثيقة تعارف + 2 صورة شخصية ملونة للطالب ).

المرحلة الثانية : أوراق تقدم بعد إعلان نتيجة القبول (الشهادة الابتدائية أو الإستمارة البيضاء الدالة على النجاح (للمرحلة الإعدادية والثانوية) - شهادة الميلاد الأصلية- عدد (12) صورة حديثة ملونة 4×6 ) .

الشروط العامة للقبول بالمدارس العسكرية الرياضية

أن يكون الطالب متمتعاً بالجنسية المصريـة , وأن يكون من الذكور فقط من كافة المراحل السنية ( إعدادي - ثانوى ) طبقاً لشروط السن فى مختلف المراحل الدراسية والقواعد المقررة من وزارة التربية والتعليم ، ألا يكون قد فصل تأديبياً من أى مدرسة سابقة ، وفى حالة قبول الطالب بإحدى المدارس العسكرية الرياضية يمنح مهلة شهر لإحضار إستغناء من النادى السابق له إلى المدرسة المنضم عليها ويحق لإدارة المدرسة إعادة تحويله فى حالة عدم إحضار الإستغناء خلال شهر من بدء الدراسة ، وأن يجتاز الطالب جميع الاختبارات المقررة (كشرطً أساسى للقبول) بالإضافة لحصول الطالب على بطولات على مستوى (منطقة- جمهورية) بالنسبة للمرحلة الإعدادية والثانوية ( كشرط تفضيلى للقبول ) ، ولايجوز الطعن على قرار عدم قبول الطالب أو إستمراره بالمدارس العسكرية الرياضية إلا أمام اللجان والدوائر القضائية للقوات المسلحة المختصة وحدها فقط دون غيرها.

وتوفر القوات المسلحة الدعم اللازم للمدارس العسكرية الرياضية للدراسة طبقاً لأحدث النظم العلمية

وفق مناهج وزارة التربية والتعليم وبالمجان تحت إشراف نخبة من المدرسين الأكفاء بالإضافة لمباشرة الطلبة أثناء فترة الإستذكار الليلى ، كما توفر الملابس الرياضية والتخصصية والزى الخاص بالمدارس العسكرية الرياضية بالمجان أثناء ( التدريب - البطولات - الأجازات ) , بالإضافة إلى توفير الملاعب والمنشآت والصالات الرياضية طبقاً للمواصفات الدولية والمزودة بأحدث الأجهزة الرياضية لممارسة الطلبة نشاطهم الرياضى التخصصى.

كذلك توفير الأجهزة الفنية والإدارية والإستعانة بالمدربين الوطنيين والخبراء الدوليين

من الدول المتقدمة فى مجال الرياضة ومجالات (علم النفس الرياضى – التغذية – المكملات الغذائية –الإعداد البدنى وتقنين الأحمال – القياسات الفسيولوجية والجسمانية ) للمساهمة فى النهوض بمستوى طلبة ولاعبى المدارس العسكرية الرياضية تحت إشراف ضباط متخصصين , كما تساهم المدارس العسكرية الرياضية فى حصول الطالب على درجات التفوق الرياضى طبقاً لقوانين وزارة التربية والتعليم ، بالإضافة إلى إقامة معسكرات داخلية وخارجية بهدف الحفاظ على المستوى الرياضى للطلبة ، فضلاً عن تقديم الحافز المادى والمعنوى لهم عند تحقيقهم للبطولات الرياضية أو التفوق الدراسى ومنح الفرصة للأبطال الرياضيين من الطلبة للإنضمام للمنتخبات القومية , كما يخضع الطلبة لإشراف ورعاية طبية دقيقه و بالمجان بمستشفيات القوات المسلحة.

وتضم المدارس العسكرية الرياضية الألعاب الفردية الأوليمبية لعدد (15) لعبه ، من خلال الألعاب التى يمكن أن يحقق لاعبوها ميداليات أولمبية وتضم ألعاب ( رفع الأثقال والمصارعة والملاكمة والتايكوندو وألعاب القوى والرماية والجودو ) ، وكذلك الرياضات التى يمكن أن يحقق لاعبوها ميداليات على المستوى الدولى والعالمى وتضم ألعاب ( الجمباز والسلاح والدراجات والكاراتية والخماسى الحديث والترايثلون ) فضلاً عن الرياضات التى يمكن تحقيق ميداليات على المستوى المحلى وتضم ألعاب (السباحة - الغطس) .

تم وضع مصر على الخريطة الأوليمبية من خلال تحقيق أندية ومدارس القوات المسلحة لـ (23) ميدالية أوليمبية من إجمالى (45 ) ميدالية بنسبة 51% من الميداليات التى حققتها البعثات المصرية فى الدورات الأوليمبية منذ بدء مشروع البطل الأوليمبى بالقوات المسلحة عام 2005 فضلاً عن تحقيق العديد من الإنجازات الغير مسبوقة على كافة المستويات.