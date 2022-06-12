رئيس قناة السويس يستعرض تطورات مشروعات الاستزراع السمكي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 12 يونيو 2022 06:28 مساءً - اجتمع الرئيس عبد الفتاح اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة مستجدات عدد من المشروعات القومية بقطاعات الأمن الغذائي على مستوى الجمهورية".

وعرض الفريق أسامة ربيع في هذا الإطار، تطورات مشروعات الاستزراع السمكي التابعة لهيئة قناة السويس، خاصةً ما يتعلق بأعمال تطوير مكونات البنية الاساسية لتلك المشروعات من احواض ومحطات مياه ومصانع اعلاف وتغليف والتي تهدف الى انتاج الأسماك عالية الجودة، وسد الفجوة الغذائية والحد من الاستيراد، فضلاً عن تنمية اراضى منطقة قناة السويس وسيناء وتكوين مجتمعات عمرانية جديدة وتوفير فرص العمل للشباب.