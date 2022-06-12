الرئيس السيسي يبعث برقيتي تهنئة لرئيسي الفلبين والبرتغال

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 12 يونيو 2022 06:28 مساءً - بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية الفلبين رودريجو روا دوتيرتي؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

وأوفد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، محمد يحيى الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة الفلبين بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.

في السياق؛ بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية تهنئة إلى الرئيس البرتغالي البروفيسور مارسيلو ريبيلو دي سوزا؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

كما أوفد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أحمد محمد رضا الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة البرتغال بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.