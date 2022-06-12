انت الان تتابع خبر أسعار الأضاحي في وزارة الزراعة 2022 .. خطوات الحجز بكل سهولة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الزراعة، عن أسعار الأضاحي لعام 2022، وكشفت انه بدء من اليوم الأحد في مقر قطاع الإنتاج بالدقي بمحافظة الجيزة، ومقر هيئة الإصلاح الزراعي بشارع نادي الصعيد، سيتم الحجز على الأضاحي عبر عدد من الخطوات.

أسعار الأضاحي في وزارة الزراعة 2022:

تم تحديد أضاحي عيد الأضحى بسعر 70 جنيه للكيلو القائم من العجول البقري بدء من وزن 400 كيلو فأعلى، أما أسعار الأضاحي لأوزان من 300 إلى 400 كيلو للعجول البقري بسعر 72 جنيه للكيلو القائم، أما أسعار الضاني، يتم تحديد سعرها 77 جنيهًا للكيلو القائم.

خطوات حجز الأضاحي من وزارة الزراعة:

الحجز يكون عن طريق الدفع الإلكتروني، ويكون ذلك بسداد دفعة حجز عن طريق الفيزا كارت بقيمة 10000 جنيه للعجل، ومن ثم التوجه لاختيار العجل المناسب ووضع رقمه على إيصال السداد الأولي.

وبعد ذلك يتم سداد باقي السعر عند استلام الأضحية من مقر المزرعة.

حيث يتم استلام الأضحية قبل العيد بيومين حسب وزن كل على حدا.