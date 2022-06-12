وزير التعليم العالى يؤكد أهمية ربط البحث العلمى بالصناعة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال رئاسة وزير التعليم العالى، اليوم الأحد بمقر الوزارة، لاجتماع مجلس إدارة مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب فى الإسكندرية، بحضور الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمى، والدكتورة منى محمود عبداللطيف مدير المدينة، والدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذى لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF)، والدكتور وليد الزواوى أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وأعضاء المجلس.

ونوه "الوزير"، بما حققته الوزارة من تطوير فى منظومة التشريعات الخاصة بالبحث العلمى لدعم الباحثين والمبتكرين، ومنها إصدار قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، مشددا على ضرورة التكامل والترابط بين المدينة والمؤسسات الأكاديمية، وذلك فى ضوء التطورات التى شهدتها مدينة برج العرب، والتى وضعتها على الخريطة التعليمية والبحثية والعلاجية.

كما شدد على أهمية النشر العلمى بما ينعكس إيجابيا على جودة البحث العلمى فى مصر، للنهوض بالبحث العلمى وتطوير الأبحاث العلمية التى تخدم خطة التنمية المستدامة للدولة 2030.

ومن جهتها، أشارت الدكتورة منى محمود إلى حصول مدينة الأبحاث العلمية على المركز الـ11 فى تصنيف "سيماجو Scimago" للمراكز البحثية لشمال إفريقيا والشرق الأوسط من ضمن 391 مركزًا وهيئة بحثية على مستوى دول نطاق التصنيف، فضلاً عن حصولها على المركز الخامس على مستوى المراكز البحثية التابعة لمختلف الوزارات داخل مصر، والمركز الثالث على مستوى المراكز والهيئات البحثية التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والمركز التاسع على مستوى التصنيف ككل فى الأداء البحثى كمعيار أول، والمرتبة الـ11 على مستوى التصنيف ككل فى الابتكار كمعيار ثان، والمرتبة الـ20 على مستوى التصنيف ككل فى التأثير المجتمعى كمعيار ثالث.

وخلال الاجتماع، استعرض المجلس إنجازات المدينة، ومن أهمها أبحاث النشر الدولى فى مجالات التطبيقات التكنولوجية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصحة والسكان، والمياه، والطاقة، والبيئة وحماية الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى المشاركة فى العديد من المؤتمرات وورش العمل، والندوات، والمحاضرات، والدورات التدريبية، وزيادة عدد براءات الاختراع، وكذلك الحصول على العديد من الجوائز العلمية والتقديرية والتشجيعية، فضلًا عن توقيع العديد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون.

وفى إطار الدور الريادى للمدينة فى خدمة المجتمع، تم إعداد وتنفيذ دورات شتوية وصيفية لطلاب المدارس، وكذلك القيام بحملة توعية عن فيروس كورونا لطلاب المدارس والعاملين بالمنطقة الصناعية بمدينة برج العرب.. كما ناقش المجلس عددا من الموضوعات الخاصة بشئون أعضاء هيئة البحوث، كالترقيات والإعارات، فضلًا عن الموافقة على تعيين بعض الباحثين بالمدينة.