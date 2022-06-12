اجتماع مجلس الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى 19 يونيو  

جدة - نرمين السيد - أكدت مصادر دبلوماسية أوروبية أن اجتماع مجلس الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى سيعقد فى 19 يونيو الجارى فى لوكسمبورج، برئاسة الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل ووزير الخارجية سامح شكرى.





فيما أعلن المجلس الأوروبى - فى بيان- أن الاتحاد الأوروبى يولى أهمية كبيرة لعلاقاته مع مصر كشريك رئيسى ولاعب إقليمى، مؤكدا على الطبيعة الاستراتيجية وإمكانات الشراكة بين الجانبين.

وقال المجلس الأوروبى إن مجلس الشراكة سيتطرق إلى العلاقات الثنائية والشؤون السياسية، كما ستخصص الجلسة العامة لمناقشة تطورات وآفاق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبى ومصر، وسوف يتناول الحوار السياسى بين الاتحاد الأوروبى ومصر القضايا العالمية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأشار البيان إلى أن مجلس الشراكة سوف يصدق فى 19 يونيو على أولويات الشراكة الجديدة بين الاتحاد الأوروبى ومصر حتى عام 2027 والتى ستوجه الشراكة بين الطرفين.