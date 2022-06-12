وسام نيافته عقب صلاة الصلح ثلاثة من الشمامسة فى درجة القسيسية للخدمة بكنائس الإيبارشية، وهم:
- الشماس نصرى مرقس كاهنًا على كنيسة القديسة الشهيدة دميانة وخدمة التنمية بنقادة باسم القس ميخائيل
- الشماس ريمون نبيل كاهنًا على كنيسة الشهيد مار جرجس وخدمة الشباب بنقادة باسم القس مينا
- الشماس يوحنا إميل كاهنًا على كنيسة الشهيد مار جرجس والتنمية بالمعرى بقوص باسم القس كاراس
كما صلى نيافة الأنبا دوماديوس أسقف إيبارشية مدينة 6 أكتوبر وأوسيم القداس الإلهى فى كنيسة السيدة العذراء والقديس مار مرقس الرسول (مقر المطرانية)، وشاركه عدد من الآباء الكهنة، وسام نيافته عقب صلاة الصلح ثلاثة من الشمامسة فى درجة القسيسية للخدمة ككهنة عموم بالإيبارشية، وهم:
- الشماس جرجس عيسى باسم القس فلتاؤوس
- الشماس سامح تادرس باسم القس متاؤوس
- الشماس رومانى صبحى باسم القس أبانوب
وهذا من المقرر أن يقضى الآباء الكهنة الجدد فترة الأربعين يومًا التالية للسيامة فى دير السريان بوادى النطرون.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رسامة كهنة جدد بنقادة و6 أكتوبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.