رسامة كهنة جدد بنقادة و6 أكتوبر

جدة - نرمين السيد - صلى نيافة الأنبا بيمن أسقف إيبارشية قوص ونقادة ورئيس دير رئيس الملائكة ميخائيل ببرية الأساس، صباح أمس، القداس الإلهى فى دير رئيس الملائكة ميخائيل ببرية الأساس، وشاركه نيافة الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء المحرق ورزقة الدير وعزبة توما.





وسام نيافته عقب صلاة الصلح ثلاثة من الشمامسة فى درجة القسيسية للخدمة بكنائس الإيبارشية، وهم:

- الشماس نصرى مرقس كاهنًا على كنيسة القديسة الشهيدة دميانة وخدمة التنمية بنقادة باسم القس ميخائيل

- الشماس ريمون نبيل كاهنًا على كنيسة الشهيد مار جرجس وخدمة الشباب بنقادة باسم القس مينا

- الشماس يوحنا إميل كاهنًا على كنيسة الشهيد مار جرجس والتنمية بالمعرى بقوص باسم القس كاراس

كما صلى نيافة الأنبا دوماديوس أسقف إيبارشية مدينة 6 أكتوبر وأوسيم القداس الإلهى فى كنيسة السيدة العذراء والقديس مار مرقس الرسول (مقر المطرانية)، وشاركه عدد من الآباء الكهنة، وسام نيافته عقب صلاة الصلح ثلاثة من الشمامسة فى درجة القسيسية للخدمة ككهنة عموم بالإيبارشية، وهم:

- الشماس جرجس عيسى باسم القس فلتاؤوس

- الشماس سامح تادرس باسم القس متاؤوس

- الشماس رومانى صبحى باسم القس أبانوب

وهذا من المقرر أن يقضى الآباء الكهنة الجدد فترة الأربعين يومًا التالية للسيامة فى دير السريان بوادى النطرون.