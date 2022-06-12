عاجل- الرئيس السيسى يوقع قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة

جدة - نرمين السيد - وتسرى أحكام القانون على حج القرعة والسياحة والجمعيات والهيئات والفرادى، ويصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون، كما يصدر الوزراء المعنيون القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه خلال ستة شهور من تاريخ العمل به. ونشر القانون فى الجريدة الرسمية.

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