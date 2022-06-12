انت الان تتابع خبر كام يوم باقي على موعد عيد الأضحى 2022 .. البحوث الفلكية تجيب والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أجاب معهد البحوث الفلكية، عن تساءل الكثير من الأشخاص، حول كام يوم باقي على موعد عيد الأضحى 2022، الذي تم تداوله الساعات الماضية على محرك البحث جوجل، ومواقع التواصل الاجتماعي.

موعد عيد الأضحى المبارك 2022:

وكشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد وقال، عيد الأضحى المبارك 2022 سيوافق 9 يوليو المقبل وفقا للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد القومي للبحوث، وطبقا لحساب الأيام، يتبقى 27 يوم على أول أيام عيد الأضحى.

وأوضح بأن الإجابة على سؤال كام يوم باقي على موعد عيد الأضحى 2022، كشف بأن الرأي النهائي لموعد العيد سيكون للملكة العربية السعودية نظرا لارتباط العيد بفريضة الحج، وطبقا للحسابات الفلكية سيكون أول يوم 9 يوليو المقبل.

وبذلك ستكون وقفة عرفة يوم الجمعة الموافق 8 يوليو، وأكد بأن المعهد يقوم بالتنسيق مع الجهات المختصة والممثلة في دار الإفتاء المصرية وكذلك هيئة المساحة بالمحافظات، باستطلاع أهلة الشهور العربية.