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القاهرة في الأحد 12 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /703874/خدي-حاجة-حلوة-المؤبد-لصاحب-محل-هتك-عرض-طفلة-في-المرج

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم الأحد، بمعاقبة صاحب محل منظفات بالسجن المؤبد، وذلك لإدانته بخطف طفلة وهتك عرضها في منطقة المرج.

أمر الإحالة

وجاء في أمر إحالة القضية رقم 17574 لسنة 2021 جنايات المرج، قيام المتهم "ع . م، بخطف الطفلة المجني عليها "م. ن"، بالتحايل، وذلك عندما تقابل معها حال سيرها بالطريق العام وأوهمها بإعطائها حاجة حلوه ملابس جديدة تناسبها فأجابته لطلبة فاصطحابها لمسكنه مباعدًا بينها ذويها، وهتك عرض الطفلة المجنى عليها بالقوة.

وأضافت أمر الإحالة ، أنه عقب إتمام المتهم لجرمه السابق وهو هتك عرض الطفلة المجني عليها، أشهر في وجهها سلاحاً أبيض، مهددًا إياها وشل مقاومتها وحسر عنها ملابسها حتى كشف جسدها ولمسه.

أوراق القضية

وجاء في أوراق القضية أيضا، أن المتهم ارتكب جريمة يعاقب عليها القانون، وهي قيامه بحجز الطفلة المجني عليها بدون أمر أحد من الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال التي تصرح بها القوانين واللوئح بالقبض على ذوى الشبهة الطفلة المجنى عليها بأن استدرجها لمكان قصى عن أعين الآخرين وعذبها بدنيا.

الجنحة

كما ارتكب المتهم الجنحة محل الاتهام، وهي إحرازه سلاحا أبيضا عبارة عن «سكين»، وذلك بدون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

بداية الواقعة

بداية الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة المرج، يفيد بورود بلاغ من أحد الأشخاص بأن طفلته التي لم تبلغ الثامنة عشر من عمرها «قاصر»، تعرضت لعملية هتك عرض على أحد الأشخاص وذلك بعد أن قام بخطفها عن طريق التحايل بعد أن أوهمها بأنه سوف يعطيها ملابس جديدة، واحتجزها داخل شقته وتعدي عليها.

التحريات

وبعمل التحريات وجمع المعلومات تبين صحة البلاغ، وبعمل عدد من الأكمنة الثابتة والمتنقلة تم إلقاء القبض على المتهم، الذي اعترف تفصيليا بارتكابه للواقعة، مبديا ندمه الشديد على ما فعله، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، والتي وجهت له تهمة الخطف وهتك العرض وبعدها أحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السابق على المتهم بالسجن المؤبد.