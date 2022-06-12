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القاهرة في الأحد 12 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /703869/وكيل-مهند-لاشين-مخدناش-فلوس-من-الزمالك-وفيوتشر-أتم-الصفقة-بجلسة-واحدة

كشف محمد لاشين، وكيل مهند لاشين، لاعب وسط طلائع الجيش تفاصيل انتقاله إلى صفوف نادي فيوتشر كواليس إنهاء الصفقة وسط العديد من التقارير حول أن الفارس الأبيض أتم تعاقده مع اللاعب.

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وفجر نادي فيوتشر مفاجأة مدوية منذ أيام قليلة بإعلانه التعاقد رسميا مع مهند لاشي، نجم نادي طلائع الجيش لمدة ثلاث سنوات، وسط حالة من الغضب من جماهير الزمالك لضياع الصفقة من بين أيديهم.

وقال "لاشين"، خلال تصريحات له عبر أثير إذاعة "ميجا إف إم" إن نادي فيوتشر كان حريص أكثر على ضم اللاعب من نادي الزمالك، لافتًا إلى أن صفقة مهند لاشين تمت مع نادي فيوتشر بعد جلسة واحدة فقط مع أحمد دياب، ومن ثم تحرك نادي فيوتشر للتفاوض مع طلائع الجيش وتم إنهاء الصفقة لصالح فيوتشر.

وكيل مهند لاشين: لم نحصل على أي أموال من الزمالك

وعن انتقال اللاعب لصفوف الزمالك، شدد وكيل اللاعب على أن مهند لم يحصل على أي مبالغ مالية من الزمالك، وأنه جلس مع مسؤولي الزمالك أكثر من مرة من أجل التفاوض مع طلائع الجيش والحصول على خدمات اللاعب، ألا أن نادي الزمالك تمادى وتأخر كثيرا في التواصل مع مسؤولي طلائع الجيش.

وتابع: "جلست مع أمير مرتضى 3 مرات في شهر رمضان الماضي، وكان المفروض يتواصل مع طلائع الجيش، وكل أما نتكلم معاهم عشان يتواصلوا يتقال لسه بدري على الموضوع".

وأردف أن الزمالك هو من تأخر في حسم صفقة مهند لاشين، متعجبًا من تأخر الزمالك في حسم الصفقة خاصة وأن اللاعب كان يتلقى العديد من العروض القطرية والسعودية خلال الفترة الماضية، موضحا أن باتريس كارتيرون مدرب الزمالك السابق والاتفاق السعودي الحالي طلب اللاعب بالاسم ليكون متواجد معه.

وأشار إلى أنه تعرض لمضايقات كثيرة عقب إعلان نادي فيوتشر ضم اللاعب رسميا، موضحا أن المفاوضات مع فيوتشر بدأت في يناير الماضي وتم الاتفاق على كل شيء ألا أنه تم تأجيل الإعلان نظرًا لموقف الفريق في بطولة الدوري.