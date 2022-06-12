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القاهرة في الأحد 12 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /703868/محافظ-الشرقية-يلتقي-رئيس-مجلس-إدارة-الغرفة-التجارية-بالشرقية-ويشيد-بدورها-المجتمعي

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على استمرار تعاون المحافظة مع الغرفة التجارية في حل كافة المشاكل المتعلقة بالأنشطة التجارية والتنسيق مع كبار التجار وأصحاب المصانع والشركات لفتح أسواق ومعارض جديدة وتزويدها بالسلع والمواد الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين.

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وأشار المحافظ ، إلى الدور المجتمعي للغرفة التجارية والوقوف إلى جانب الأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل من أبناء المحافظة وتوفير كافة أوجه الدعم والمساندة لهم لمواجهة أعباء المعيشة وتخفيف العبء والمعاناة عن كاهلهم ليحيوا حياه كريمة.

الغرفة التجارية

وجاء ذلك خلال لقائه مع المهندس محمد الزاهد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالشرقية ، بحضور الدكتور وديع أنطوان نائب أول رئيس مجلس الإدارة، والمهندس عبد السلام عوض أمين صندوق الغرفة التجارية، والمحاسب عبد الحميد عطا الله نائب ثان رئيس مجلس الإدارة ، والوفد المرافق لهم.

تبرع الغرفة التجارية بمبلغ مليون جنيه دعماً للمحافظة

وخلال اللقاء أعلن رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالشرقية تبرع الغرفة بمبلغ مليون جنيه دعماً للمحافظة ومساهمة منها في تجهيز شنط بها مواد غذائية تقدم للأسر الأولى بالرعاية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

مبادرة الغرفة التجارية

وأثنى غراب، على مبادرة الغرفة التجارية ودورها المجتمعي في دعم الأسر الأولى بالرعاية موجها مدير مديرية التضامن الإجتماعي بإعداد قاعدة بيانات بأسماء المستحقين والاستفادة من تلك المبادرة الانسانية النبيلة والتي من شأنها تعزيز أواصر التكاتف والتلاحم بين افراد المجتمع ومؤسساته.

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أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها وتسعي جاهدة إلي الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين من خلال التوسع في إنشاء المشروعات الخدمية والاستثمارية بمراكز ومدن المحافظة للمساهمة في توفير احتياجات المواطنين وتوفير فرص عمل للشباب الجاد وكذلك المشاركة في بناء مصرنا الجديدة التي نحلم بها.

وأضاف المحافظ، أن المتابعة المستمرة لموقف المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة يُسهم وبشكل كبير في التعرف على أي تحديات أو معوقات قد تواجه تنفيذ هذه المشروعات، وصولاً للانتهاء منها وفقاً للبرامج الزمنية المحددة لها ودخولها الخدمة دعماً لما يقدم من خدمات للمواطنين من خلال هذه المشروعات.