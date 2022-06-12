انت الان تتابع تفاصيل خبر متجوز عليا من 3 سنين ومعرفش..فاطمة لمحكمة الأسرة: رسائل الماسنجر فضحت جوزى حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 12 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /703866/متجوز-عليا-من-3-سنين-ومعرفشفاطمة-لمحكمة-الأسرة-رسائل-الماسنجر-فضحت-جوزى

«حسبنا الله ونعم الوكيل، حقنا عند الله تعالى والله ظلم العباد لعباد مرهون بعفوئهم».. تلك الكلمات فاطمة ووالداتها أثناء تواجدهما بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة، لتقديم دعوى خلع زوجها المليونير، ألتقى تحيا بها لتروى مأساتها مع زوجها الذي خان عشرتها واخفى زواجه عليها لمدة 3 سنوات دون أن تعلم وتفضحه الصدفة.

عاوز خادمة مش زوجة

وتقول فاطمة: "أنا كنت خدامة له ولعياله، كنت بغسل وامسح وانضف وأكوى واذاكر لعياله، وملقتش منه غير الضرب والشتيمة وبخله وعدم الإنفاق عليا ولا على أطفاله، كان بيعاملنى كأنني جارية وخادمة دون آجر وأنا كنت بخاف منه جدا".

10 سنين جواز

وتضيف الزوجة الأربعينية:" بقالي 10 سنين متجوزاه، وهو من ساعة ما أتجوزنا كان معانا 4 أطفال من طليقته اللى سبته واتجوزت حد تاني، ورمتله العيال ومشيت، وأنجبت طفلين وأنا اللى أتوليت كل حاجة لهم وكنت بعاملهم زى عيالي بالظبط ومفيش فرق بينهم، وقصاد ده كله ضرب وإهانة منه وعدم تقدير، ومن 3 سنين هو اتغير بالشكل ده معايا وأصبح شخص لا يطاق"

رسائل غرامية

وأوضحت فاطمة:" كنا دايما بنشغل فيديوهات على شاشة التلفزيون من هاتفه المحمولة، وبالصدفة وأنا قاعده بتفرج ظهر على الشاشة رسائل شات مرسلة من حساب ماسنجر ظهر فيها .. يا حبيبي أنت فين أنت مبتردش عليا ليه.. هنا الفار لعب في صدري ولم أدري ماذا أفعل لأقوم بفحص ذلك الشات لأكتشف المزيد والمزيد من الرسائل الغرامية بينهما واكتشفت بانه متزوج منها بقاله 3 سنين ولا حس ولا خبر دون أن يدري أحد".

مواجهة زوجي

وتستكمل الزوجة :" عقب ذلك واجهت زوجي وسألته مين دي اللى بتبعت رسايل غرامية ليك وتعرفها منين، ليرد عليا ببرود دي مراتي.. لتنزل الصاعقة فوق رأسي ولا أدري ماذا أفعل حيال ذلك، وأنا اللى كنت بتمنى رضاه علشان يرضى عني وشايله عياله جوا عنيا الاتنين ومش حرماهم من حاجة، ولا من غياب أمهم اللى رمتهم ليه واللى مشفوهاش ولا يعرفوا شكلها أيه".

رفض الطلاق

بخوف شديد تقول:" طلبت منه الطلاق بهدوء والعودة لمنزل أهلي لمنه رفض ذلك وهددني بأنه سوف يقوم برمى مياه النار على وشي وقتلي، وأنا خايفة منه دلوقتى أحسن ينفذ ما هددني به، في حالة رفعي قضية خلع له، وده اللى خلاني النهارده أجي مع والدتي لتقديم أوراق دعوى الخلع ، وعمل دعوى نفقة علشان أصرف على العيال".

زوجي غني

وقالت متعجبة:" والله زوجى غنى وعنده عمارات ومحلات مشغولات فضية وذهبية ورغم كل ده مش راضي يصرف على العيال وبيتركنا دون فلوس وبيقولى روحى خدى من والداتك، ومازالت حائرة حتى انتهاء دعوى الخلع لإرجاع حقي منه".