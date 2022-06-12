انت الان تتابع تفاصيل خبر خارجية الشيوخ تناقش تقرير المراجعة الطوعية لجمهورية مصر العربية 2020..غدًا حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 12 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /703865/خارجية-الشيوخ-تناقش-تقرير-المراجعة-الطوعية-لجمهورية-مصر-العربية-2020غدا

دوت الخليج

خارجية الشيوخ تناقش تقرير المراجعة الطوعية لجمهورية مصر العربية 2020

كما تأخذ اللجنة خلال اجتماعها الرأي على تقرير العلاقات المصرية الإفريقية.

الشيوخ يحيل مقترح محمد السباعي لتشكيل فرق تغذية إكلينيكية بالمسـتشـفيات للحكومة

كما أحال مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة اليوم، تقرير لجنة الصحة والسكان، عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد السباعى، عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تشكيل فرق تغذية إكلينيكية بكل المسـتشـفيات والوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، مكونة من الأطباء والصيادلة الإكلينيكيين وأخصائيين التغذية العلاجية والتمريض لتلبية حاجه الحالات المرضية الحرجة أو حتى حاجة المرضى المترددين على العيادات الخارجية من حالات السمنة والنحافة والأمراض المزمنة وحالات سوء التغذية عند الرضع وطلبة المدارس والمراهقين.

رأي اللجنة

وكانت قد استمعت اللجنة إلى المناقشات المستفيضة من السادة الأعضاء وممثل الحكومة عن وزارة الصحة والسكان، واستقرت اللجنة على أهمية الموضوع المعروض عليها والذي يأتي في إطار خطة الدولة لوضع الحلول المستدامة للتحديات الصحية ورفع مستوى الخدمات الصحية لضمان جودة الحياة واستدامتها.

وأوصت اللجنة بتفعيل القرار رقم ٢٨١ لعام ٢٠٢١ بتشكيل فرق تغذية علاجية وإكلينيكية بكل المستشفيات والوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وتعميمها على جميع المستشفيات والوحدات الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان، على أن تتكون هذه الفرق من الأطباء والصيادلة الإكلينيكيين وأخصائيين التغذية العلاجية والتمريض، لتلبية حاجة الحالات المرضية الحرجة وحالات السمنة والنحافة والأمراض المزمنة وحالات سوء التغذية. الاستعانة بالصيادلة الأخصائيين في مجال التغذية العلاجية لتعويض العجز في عدد الأطباء لهذا التخصص، مع وضع الضوابط الحاكمة لممارسة هذا التخصص على أرض الواقع.