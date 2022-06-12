مستقبل وطن يواصل فعالياته في محافظات مصر..أبرزها أشرف رشاد يشارك فى احتفالية بدار التحرير وتبرع بسيارة لمستشفى وندوات توعوية وتثقيفية وقوافل طبية.. صور

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القاهرة في الأحد 12 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /703864/مستقبل-وطن-يواصل-فعالياته-في-محافظات-مصرأبرزها-أشرف-رشاد-يشارك-فى-احتفالية-بدار-التحرير-وتبرع-بسيارة-لمستشفى-وندوات-توعوية-وتثقيفية-وقوافل-طبية-صور

نظم حزب مستقبل وطن، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين، بمحافظات الجمهورية، اليوم الأحد، في إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضاً في إطار حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصري والمواطنين، إيمانا منه بدوره الهام والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

دوت الخليج

مستقبل وطن يواصل فعالياته في محافظات مصر

وفي البداية، شارك المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، في احتفالية كتاب الجمهورية والتي نظمتها مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر، تحت عنوان "السيسى صناع الأمل.. مصر تودع العشوائيات"، بحضور عدد كبير من الشخصيات العامة والمسؤولين، وعلى رأسهم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء خالد شعيب محافظ مطروح والنائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بالبرلمان والمهندس خالد صديق رئيس صندوق تنمية العشوائيات، فى ضيافة الكاتب الصحفى عبد النبى الشحات رئيس جريدة المساء وكتاب الجمهورية وبوابة الجمهورية اونلاين.

وقال المهندس أشرف رشاد الشريف، أن الدولة المصرية، شهدت على مدار الـ7 سنوات الماضية طفرة ونهضة عمرانية متكاملة، ففى ظل إنشاء مدن ومجتمعات جديدة، فقد كان هناك تطوير للمناطق العشوائية والبنية التحتية ومشروعات الطرق، ضمن خطط الدولة للتنمية العمرانية ومساعيها المستمرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأضاف "رشاد"، في كلمته خلال الاحتفالية، أن الدولة حرصت على اقتحام ملف العشوائيات والمناطق الأكثر خطورة الشائك الذى عانت منه الدولة والمواطنون لعقود، وذلك بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتوفير حياة كريمة تليق بالمواطن المصرى، وتغيرت النظرة تمامًا إلى ملف العشوائيات، الذى أهملته الحكومات السابقة على مدار 30 عامًا، حيث تغيرت النظرة من الإهمال إلى الاهتمام والاتجاه نحو التطوير، وإنشاء مشروعات الإسكان الاجتماعى، وتطوير المناطق غير الآمنة، كما أصبحت منظومة تطوير العشوائيات فى مصر، قدوة لتجارب أخرى ودول كثيرة من العالم، وتعد مصر من أفضل الدول فى تطوير العشوائيات على مستوى العالم، وهناك دول عربية تستفيد من التجربة المصرية.

وأكد الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، على تمثيل عدد المناطق غير الآمنة على مستوى الجمهورية لـ357 منطقة، بها 221607 وحدات سكنية، وتم الانتهاء من تطوير عدد كبير منه وجار تطوير مناطق أخرى، بينما يأتي عدد الأسواق العشوائية على مستوى البلاد يبلغ 1105 أسواق، تضم 306313 وحدة سوقية، حيث تم الانتهاء من تطوير عدد من الأسواق وجارى تطوير عدد آخر.

وتابع: "تم تنفيذ ما يزيد عن 165.958 ألف وحدة فى 298 منطقة تم تطويرها بتكلفة 41 مليار جنيه (26 للمشروعات + 15 مليارا قيمة الأراضي)، وجار تنفيذ 74.927 ألف وحدة أخرى، فى 59 منطقة جار تطويرها بتكلفة 22 مليار جنيه (14 مليارا للمشروعات + 4 مليارات قيمة الأراضي)، ويتم تنفيذ الوحدات على أعلى مستوى يليق بأهالينا، كما أنه يتم توفير جميع المشروعات الخدمية بجانب تنفيذ الوحدات، من أجل توفير مجتمعات سكنية حضارية متكاملة الخدمات".

وفي نهاية الحفل، كرمت مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر برئاسة إياد أبو الحجاج رئيس مجلس الإدارة، المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، بمقر الجريدة، وقام بتسليم درع التكريم الكاتب الصحفي عبدالنبي الشحات رئيس تحرير جريدة "المساء وكتاب الجمهورية وبوابة الجمهورية اونلاين".

وفي محافظة الإسكندرية

أهدت أمانة الحزب بالمحافظة، المُستشفى الجامعي الرئيسي، بسيارة "جولف كار" لنقل المرضى وتخفيف العبء عليهم، كنوع من المشاركة المجتمعية المستمرة للحزب في كل القطاعات، ومساعدة ورعاية أهالينا من المسنين والمرضي والشباب والمرأة وغيرهم بمختلف الأعمار العمرية من المترددين على المستشفيات، ومن جانبها، تقدمت إدارة كلية الطب بجامعة الإسكندرية، بخالص الشكر والتقدير لأمانة حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، على التبرع بعربة جولف لنقل المرضى داخل حرم المستشفى الجامعي الرئيسي.

يذكر أن أمانة الحزب بالمحافظة، دعمت مستشفيات العزل في مواجهة فيروس كورونا، حيث تبرع بـ25 ألف قطعة مستلزمات طبية، و30 جهاز مونيتور لتقديم الدعم مُستشفيات العزل بالمُحافظة في بداية أزمة كورونا.

وفي محافظة القاهرة

نظمت أمانة حى المرج، ندوة تحت عنوان "حياة أفضل بلا مخدرات"، بحضور عدد من ممثلي الأزهر والأوقاف والكنسية، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، والقيادات التنفيذية والشعبية بالدائرة، وأشار المشاركون في الندوة، إلي إطلاق المبادرة جاء لعلاج وإنقاذ الشباب من الإدمان حيث إنهم سواعد هذه البلد للنهوض بها، وأكد المشاركون في الندوة علي أن العلاج سيكون بالمجان وفي سرية تامة، وأضافوا إلي تشكيل لجان من شباب وأعضاء الحزب للنزول إلي الشارع لتوعية الشباب بخطورة تعاطي إدمان المخدرات بمختلف أنواعها.

وفي محافظة الفيوم

نظمت أمانه الحزب بالمحافظة، ندوة حول "الثروة السمكية"، التي تنظمها أمانة المرأة، وتناولت الندوة العديد من النقاط الهامة منها خطة تطوير بحيرة قارون لإعادتها لسابق عهدها كمصدر هائل للثروة السمكية، بمحافظة الفيوم وجهود الدولة في إزالة القواقع المسببة في الطفيليات التي تصيب الأسماك وخاصة في المياه العذبة والطرق السليمة لشراء وحفظ وطهي الأسماك والتعامل معها بطرق صحية آمنة، لضمان القضاء على الطفيليات المسببة لبكتريا التسمم الغذائي، وخطورة تربيه القطط بالمنزل دون الاهتمام بنظافتها، على اجهاض المرأة الحامل وما يعرف با(التوكسوبلازم) التى تزيد من نسبه تشوهات الأجنة، كما تناول نقيب الأطباء البيطريين، كيفية شراء اللحوم الطازجة والفرق بين اللحوم الصالحة والغير صالحه وأكد على أهمية زيادة وعى المرأة المصرية فى انتقاء اللحوم الطازجة وشرائها من مصادر موثوق منها.

وفي محافظة الجيزة

نظمت أمانة الحزب بالمحافظة، ندوة تدريبية لكيفية عمل "نموذج المحاكاة عن مجلس النواب"، بقاعة المؤتمرات، والتي تنظمها أمانة التدريب والتثقيف بالمحافظة، وفي السياق ذاته، نظمت أمانة قسم إمبابة، قافلة طبية مجانية، لأهالي إمبابة، بالتعاون مع مجمع عيادات الهدي المحمدي، وضمت تخصصات طبية متنوعة منها رمد / اسنان / جراحة عامة / العظام / والباطنة / والنسا والتوليد / وأنف وأذن وحنجرة، وشهدت القافلة إقبالاً كبيراً من الأهالي الذين أشادوا بأداء الطاقم الطبي الموجود بالقافلة، وفي إطار أخر، كرمت أمانة مركز البدرشين بالتعاون مع أمانة القبائل العربية بالمركز أبناء قرية منشأة كاسب من حفظة القرآن الكريم وتقديم الهدايا لهم بقرية منشأة كاسب بمسجد سليم بعزبة ''علي بك'' التابعة للقرية في جو مليء بالسعادة والفخر لوجود مثل هؤلاء الشباب والبنات من حفظة القرآن، كما استمرت أمانة المركز في مراجعات الثانوية العامة للعام الثالث علي التوالي بالتعاون مع مجلس الأمناء بالإدارة.

وفي محافظة الوادي الجديد

نفذت أمانة مركز الداخلة، ورشة عمل عن التفصيل والمشغولات اليدوية، وذلك لربات البيوت والفتيات عن فنون التفصيل والمشغولات اليدوية لشغل أوقات الفراغ ومساعدتهن في إيجاد فرص عمل مناسبة من خلال هذه الحرف اليدوية البسيطة، جرى تنظيم الورشة بمقر نادي المرأة بالوحدة الصحية بقرية " القلمون" التابعة" لمركز الداخلة، وعلى جانب أخر، نظمت أمانة مركز الخارجة، قافلة طبية مجانية، بقرية فلسطين بمركز الخارجة وذلك بمقر الوحدة الصحية القروية، وضمت 5 تخصصات طبية "أسنان – أطفال – باطنة – نساء وتوليد - تنظيم أسرة "، وجرى توقيع الكشف على 86 مواطنًا بالمجان، وإجراء تحاليل الضغط والسكر لأهالي القرية.

وفي محافظة دمياط

نظمت أمانة مركز الزرقا، قافلة طبية للكشف المبكر على أمراض الكبد الدهني واروام الكبد وفيروس بي، بالمجان، في قرية شرمساح، بالتنسيق مع مستشفي الكبد المصري، وجمعية رعاية مرضى الكبد، وشهدت القافلة اقبال كبير من المواطنين وسط تنظيم من شباب وفرق الحزب في المركز.

ويأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي التي ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.