إيهاب جلال رداً على تصريحات جمال علام: لست منشغلاً بها.. ونركز على ودية كوريا

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القاهرة في الأحد 12 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /703863/إيهاب-جلال-ردا-على-تصريحات-جمال-علام-لست-منشغلا-بها-ونركز-على-ودية-كوريا

تحدث إيهاب جلال المدري الفني لمنتخب مصر، عن عدم انشغاله بالتصريحات التي صدرت من جمال علام رئيس اتحاد الكرة، بشأن إقالته من تدريب الفراعنة بعد الخسارة من إثيوبيا.

ويرصددوت الخليج التفاصيل:

وأكد مراسل “أون تايم سبورت”: “إيهاب جلال أكد لي أنه لا يشغل باله هذه التصريحات، مشيرا إلى أنه يركز في الوقت الحالي على مواجهة كوريا الجنوبية”.

مباراة مصر وكوريا

ويستعد المنتخب الوطني، لمباراة ودية امام منتخب كوريا، ستجمع بينهما في تمام الواحدة ظهر الثلاثاء المقبل الموافق 14 من يونيو الجاري.

ووصلت بعثة المنتخب، إلى كوريا استعداداً لخوض لقائهم الودي، وسط تخبطات من جانب اتحاد الكرة الذي أعلن عن إقالة المدير الفني للفراعنة بقيادة إيهاب جلال، والبحث عن بديل له لقايدة المنتخب خلال المرحلة المقبلة.

تصريحات جمال علام

على الجانب الآخر، رفض جمال علام رئيس اتحاد الكرة الحالي، توجيه له الاتهام من قِبل مجاهد، مؤكداً على أن الاتحاد لم يقصر في ملف النادي الأهلي.

وأضاف، خلال مكالمة هاتفية له لـ برنامج " على مسئوليتي" الذي يقدمه "أحمد موسى"، ويُعرض على فضائية صدى البلد،" الاتحاد الإفريقي لم يحمل شعار اللعب النظيف، وكان لابد من استبعاد المف المغربي، خاصة وأنه تم إقامة نهائي نفس البطولة في المغرب الموسم الماضي".

قال جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، إنه كلف حازم إمام ومحمد بركات للبحث عن مدير فني أجنبي، بديلا لإيهاب جلال، وبهذا فإن آخر مباراة لإيهاب جلال هي مباراة كوريا الجنوبية، وسيتم خوض ودية كوريا الجنوبية لأنه سيتم توقيع عقوبة مالية على المنتخب إذا لم يتم اللعب أمام كوريا الجنوبية.

تصريحات مجاهد

وكان قد حمل أحمد مجاهد، مسئولي اتحاد الكرة الحاليين، مسئولية أزمة ملعب النهائي الإفريقي، مؤكداً على أن اتحاد الكرة قد تسلم خطاباً في 19 يناير الماضي من قِبل الكاف، يفيد بإخبار الأندية التي ترغب في تنظيم أي من البطولات الإفريقية، وتم تمهيلهم حتى 28 فبراير، ولكن مسئولو الجبلاية، لم يتطرقوا للأمر ولم يعرضوا الموضوع على النادي الأهلي، الأمر الذي تسبب في هذه الأزمة.

على الجانب الآخر، رفض جمال علام رئيس اتحاد الكرة الحالي، توجيه له الاتهام من قِبل مجاهد، مؤكداً على أن الاتحاد لم يقصر في ملف النادي الأهلي.

وأضاف، خلال مكالمة هاتفية له لـ برنامج " على مسئوليتي" الذي يقدمه "أحمد موسى"، ويُعرض على فضائية صدى البلد،" الاتحاد الإفريقي لم يحمل شعار اللعب النظيف، وكان لابد من استبعاد المف المغربي، خاصة وأنه تم إقامة نهائي نفس البطولة في المغرب الموسم الماضي".

قال جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، إنه كلف حازم إمام ومحمد بركات للبحث عن مدير فني أجنبي، بديلا لإيهاب جلال، وبهذا فإن آخر مباراة لإيهاب جلال هي مباراة كوريا الجنوبية، وسيتم خوض ودية كوريا الجنوبية لأنه سيتم توقيع عقوبة مالية على المنتخب إذا لم يتم اللعب أمام كوريا الجنوبية.