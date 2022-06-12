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القاهرة في الأحد 12 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /703861/النائبة-أمل-سلامة-أمل-مصر--يهدف-لتحسين-جودة-حياة-المواطنين-بالمجتمعات-الفقيرة

وقعت وزارة التضامن الاجتماعى، برتوكول تعاون مع مؤسسة محمد محمود وأبناؤه الخيرية برئاسة المهندس معتز محمد محمود ومؤسسة مصر المستقبل برئاسة الدكتورة عائشة الدجدج لتدشين مشروع ( أمل مصر) لتطوير وتنمية قرية (الحلة) مركز قوص بمحافظة قنا تحت مظلة المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

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تطوير وتنمية قرية الحلة وتحويلها إلى قرية نموذجية

وقالت وزارة التضامن الاجتماعى، أن المبادرة الرئاسية ( حياة كريمة ) تهدف الى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الفقيرة في الريف وبالمناطق العشوائية في الحضر من خلال مجموعة من الانشطة الخدمية والتنموية والإنتاجية، وتتضافر جهود الدولة مع خبرة مؤسسات المجتمع الأهلي ودعم المجتمعات المحلية في احداث التحسن النوعي في معيشة المواطنين المستهدفين ومجتمعاتهم على حد السواء، وتؤكد المبادرة على أهمية تعزيز الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين مع أهمية توزيع مكاسب التنمية بشكل عادل وتوفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم ولمجتمعاتهم المحلية.

ومن جانبها، أكدت النائبة أمل سلامة، أن " أمل مصر " يستهدف تطوير وتنمية قرية الحلة بمركز قوص وتحويلها إلى قرية نموذجية، وذلك من خلال مجموعة من التدخلات الاجتماعية والصحية والبيئية والثقافية والتعليمية والانشطة الشبابية.

وأوضحت سلامة، أن الفترة المستهدفة لتنفيذ المشروع تستغرق 6 أشهر وهي مقدمة لمشروعات أخرى تستغرق 3 سنوات؛ ويهدف المشروع تحسين جودة حياة المواطنين وضمان استدامة التنمية.

منظومة الخدمات الصحية

وأشارت إلي أن مشروع ( أمل مصر ) يحقق 10 أهداف رئيسية هى الارتقاء بمنظومة الخدمات الصحية، ورفع كفاءة المنظومة التعليمية، وبرامج الحماية الاجتماعية، وتحقيق معدلات عاليه للأمن الغذائى، ورفع معدلات المشاركة السياسية للمرأة وذوى القدرات الخاصة والشباب، ورفع الوعى الثقافى للاسرة فى جميع المجالات، وزيادة فرص العمل والتشغيل، واستدامة جودة الحياة البيئية، ورفع قدرات منظمات المجتمع المدنى، ودعم وتشجيع المشاركه الشعبيه والمجتمعية والسياسية .