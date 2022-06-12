انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد تعليقها الأول.. سلسلة أزمات جمعت ريهام حجاج وياسمين عبد العزيز حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 12 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /703856/بعد-تعليقها-الأول-سلسلة-أزمات-جمعت-ريهام-حجاج-وياسمين-عبد-العزيز

دوت الخليج يرصد سلسلة أزمات ياسمين عبد العزيز وريهام حجاج

أول تعليق من ريهام حجاج

خرجت الفنانة ريهام حجاج عن صمتها وعلقت لأول مرة وقالت: “أول مرة أطلع أتكلم في الموضوع دا تحديدًا، بس أنا قررت إني مش هسكت، أنا منزلة 15 خبر، نازل في 15 صفحة، دي حملة مدفوعة الأجر”.

وأضافت: “فيها كلام متقال على لساني، وأنا لا أعرف عنه أي حاجة، نزل كله في توقيت واحد وعلى صفحات كتيرة.. أنا مش عارفة إيه سبب أنه يتجاب سيرتنا في مشاكل احنا مالناش دعوة بيها، زي ما بيحصل بقاله 4 سنين، المرة دي الموضوع زاد”.

وتابعت: “وأنا أصلا معنديش أكونت على تويتر، الكلام دا متقالش، ومعنى إنه ينزل في أكونتات كتيرة في وقت واحد أكيد دا مش صدفة.. حملة قذرة علي صفحات رخيصة مدفوعة الأجر نازلة في نفس الوقت.. زي ما بيحصل معانا بقالنا ٤ سنين”.

أزمات ياسمين عبد العزيز وريهام حجاج

قارن رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا بين ظهور الفنانتين في موسم رمضان 2022، واحدة بمسلسل وآخرى بإعلان ولكن اتهموا ريهام حجاج بالفشل في التمثيل من خلال مسلسل يوتيرن أما الفنانة ياسمين عبد العزيز خطفت الأنظار وحققت نجاحا بإعلانها.

وكانت الأزمة بينهما اشتدت مع ظهور الفنانة ريهام حجاج في لقاء تليفزيوني مع الإعلامية بوسي شلبي عبر شاشة قناة "النهار" في 2021، أكدت أن الانتقادات التي تعرضت لها كانت بسبب ملابسات زواجها من رجل الأعمال محمد حلاوة بعد عام من انفصاله عن الفنانة ياسمين عبدالعزيز.

وقالت ريهام عن الطرف الآخر وهي الفنانة ياسمين عبدالعزيز، لا يعيبها إعلان خبر الطلاق من عدمه لأن الحياة الشخصية مكانها ليس مواقع التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام، وأن وقوع الطلاق بين أي زوجين لا يعني وجود طرف سيء بينهما.

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ومن جانبها نشرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، صورة تجمعها بزوجها الفنان أحمد العوضي، وعلقت عليها: "على الله حكايتكم يا جوز حرابيق"، وتابعت في تعليق آخر: “تخيل أنا حارق دمك من غير ما أعملك حاجة، ما بالك بقى لو عملت”.

وكانت قبلها في أول زواج ريهام حجاج من رجل الأعمال أحمد حلاوة كانت تنشر العديد من الصور تجمعها بزوجها ويرى الجمهور أنها بهذه الطريقة تستفز الفنانة ياسمين عبد العزيز طليقته.