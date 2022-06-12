اقتصادية الشيوخ تناقش مقترح نائب التنسيقية لتفعيل آليات التمويل العقارى فى مصر..غدًا

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القاهرة في الأحد 12 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /703855/اقتصادية-الشيوخ-تناقش-مقترح-نائب-التنسيقية-لتفعيل-آليات-التمويل-العقارى-فى-مصرغدا

تعقد لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب هاني سري الدين، اجتماعها غدًا لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود القط، عضو تنسيقية الأحزاب والسياسيين، بشأن تفعيل آليات التمويل العقارى فى مصر.

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«اقتصادية الشيوخ» تناقش اقتراح نائب التنسيقية لتفعيل آليات التمويل العقارى فى مصر..غدا

كما تناقش اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد الشيخ بشأن "الوقوف على معوقات التصدير والتصدى لحلها.

وتناقش اللجنة أيضا الاقتراح برغبة المقدم من النائب يحيي الفخراني بشأن "القيمة المضافة بالنسبة للأعمال الفنية"

وأيضا تناقش اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد القناوي بشأن "إعادة النظر في وضع (المكسرات الطبيعية) كجزء من السلع االستفزازية مع تخفيض التعريفة الجمركية علي استيرادها.

الشيوخ يوافق على مقترح نائب التنسيقية بتفعيل نظام حوافز لتشجيع التعامل بالفواتير الضريبية ويحيله للحكومة

كما وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الاقتراح برغبة المقدمة من النائب أكمل نجاتي، عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، بشأن تفعيل نظام حوافز لتشجيع التعامل بالفواتير الضريبية طبقا لما ورد بالقانون 67 لسنة ٢٠١٦، لما يمثله من احد عوامل التحفيز للالتزام بإصدار الفواتير الضريبية مما يسهم بزيادة الالتزام الطوعي لدى الممولين.

وقد استقرت اللجنة على التوصيات التالية تعديل قرار وزير المالية رقم 594 لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة ٢٠١٦ على أن يتضمن التعديل تجار الجملة والمصنعين والملتزمين بإصدار الفواتير الإلكترونية والإيصالات الإلكترونية ونقترح أن يكون النص كالأتي:

رأي اللجنة

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة ( 75 ) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليها، النص الآتي:

1 )يجوز للوزير، في تطبيق حكم المادة ( 74 ) من القانون، بعد موافقة مجلس الوزراء تقرير نظام للحوافز في صورة تخفيضات أو جوائز نقدية أو رد ضريبة تمنح للمستهلك النهائي المشارك في هذا النظام شريطة تقديم فواتير ضريبية صحيحة.

2 )ويكون إختيار المستهلكين الفائزين من خلال سحب دوري أو برامج مسابقات، ويجوز أن يتضمن هذا النظام منح جوائز لتجار الجملة والتجزئة والمصنعين المشاركين فيه ويتم اختيارهم بذات الطريقة).