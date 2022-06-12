انت الان تتابع تفاصيل خبر لسرقته بالإكراه.. إحالة أوراق قاتل سائق للمفتي بالشرقية حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 12 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /703854/لسرقته-بالإكراه-إحالة-أوراق-قاتل-سائق-للمفتي-بالشرقية

أحالت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار نسيم بيومي، وسكرتارية يامن محمود وإسلام عشر، برئاسة المستشار نسيم على بيومى، وعضوية المستشارين، محمد السيد، وسامى زين العابدين، والوليد حسين مكي، وأمانة سر يامن محمود، وإسلام محجوب، أوراق المتهم الأول في واقعة قتل سائق لسرقته بالإكراه بمدينة العاشر من رمضان بالشرقية، إلى فضيلة مفتى الديار المصرية لأخذ الرأى الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة 17 أغسطس للنطق والحكم علي باقي المتهمين، في القضية رقم 8425 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة أول العاشر من رمضان.

بداية الواقعة

تعود أحداث القضية لشهر أغسطس من العام الماضي ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول العاشر من رمضان، يفيد بورود بلاغا من " محمود . ح . أ " 26 عاما محاسب ، ومقيم بمحافظة الجيزة، بأنه نما إلي علمه قيام مجهولين باستيقاف المدعو " مصطفي. ح . ع " سائق ، بالطريق العام حال استقلاله سيارة ملك شقيقه، وأطلقوا صوبه عيار ناري ما أحدث إصابته التي أودت بحياته.

التحقيقات

وكشفت التحقيقات أكدتها التحريات، أن وراء ارتكاب الواقعة كل من " مصطفي . س . س " 21 عاما ميكانيكي ، و " عبد الله . ع . م " 22 عاما سائق ، و " أحمد . ح . أ " 21 عاما سائق والمقيمين مدينة السلام بالقاهرة ، و " فارس . ع . ج " 25 عاما ومقيم الخانكة بمحافظة القليوبية.

التحريات

وتبين من التحريات قيام المتهمين بالاتفاق فيما بينهم علي ارتكاب واقعة سرقة بالإكراه، وذلك لمرورهم بضائقة مالية ، وأعدوا لذلك الغرض سلاحا ناريا بندقية خرطوش، وسيارتين استقلوها وتوجهوا إلي طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، لتنفيذ مخططهم الإجرامي، وما إن أبصروا المجني عليه حال قيادته سيارة محملة بالخردة، وتتبعوه مستقلين السيارتين حتي توقف المجني عليه بأحدي محطات الوقود، وتوجه المتهم الأول وأوهمه برغبته في توصيله لأحد المصانع ، وحال سيرهما في الطريق قام المتهمين من الثاني حتي الرابع باستيقافه وترجل المتهم الأول وأشهر في وجهه السلاح الناري ، وهدده بترك السيارة وحال مقاومتهم باغته الأول بعيار ناري أحدث إصابته التي أودت بحياته، وخاب مقصدهم بسرقة السيارة والمنقولات الخاصة بالمجني عليه خشية ضبطهم ولاذوا بالفرار.

ضبط المتهمين

عقب تقنين الإجراءات جرى ضبط المتهمين والسلاح المستخدم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على جهات التحقيق قررت إحالتهم محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت قرارها المتقدم.