رسمياً.. تعيين حسام حسن لتدريب نادي المصري البورسعيدي

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القاهرة في الأحد 12 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /703853/رسميا-تعيين-حسام-حسن-لتدريب-نادي-المصري-البورسعيدي

أعلن النادي ‏المصري اليوم الأحد، تعيين حسام حسن مدربًا للفريق خلفاً لمعين الشعباني.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

فيما أنهت ادارة النادي المصري رسميًا اجراءات اصدار البطاقات الخاصة بالجهاز الفني الجديد للفريق الأول للكرة بالنادي المصري بقيادة حسام حسن وذلك قبل نحو ساعتين من مباراة الفريق أمام نظيره فريق المنصورة بدور الـ 32 من بطولة كأس مصر والتي تنطلق في السادسة والنصف مساء اليوم على ستاد الجيش ببرج العرب.

ويتكون الجهاز الفني من حسام حسن مديرًا فنيًا، وابراهيم حسن مديرًا للكرة ، وطارق سليمان مدربًا عامًا ، وحسن مصطفى مدربًا مساعدًا، عماد المندوه مدربًا لحراس المرمى ، ووليد بدر مديرًا اداريًا ، الدكتور محمد عنان طبيبًا للفريق.

والجدير بالذكر أن قد كان قرر مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي برئاسة سمير حلبية إحالة أحمد الشيخ مهاجم الفريق للتحقيق بواسطة المستشار القانوني للنادي، مع ايقاف مستحقاته لحين صدور قرار المستشار القانوني للنادي.

وكان المصري أعلن عن إيقاف مستحقات اللاعبين بعد التعادل مع إنبي في الدوري المصري الممتاز.

ووفقًا للحساب الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فإن هذا القرار جاء بناء على المذكرة المقدمة من الجهاز الفني للفريق بقيادة معين الشعباني ومدير الكرة كريم ذكري والدكتور مجدي الألفي طبيب الفريق بشأن عدم انتظام اللاعب في تدريبات الفريق.

كما أوضح الحساب الرسمي أن اللاعب يتغيب باستمرار بدون عُذر مسبق، وكذلك عدم التزامه بتعليمات الجهازين الفني والطبي للفريق.