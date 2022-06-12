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القاهرة في الأحد 12 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /703852/نائبة-التنسيقية-تتقدم-بطلب-مناقشة-عامة-حول-سياسة-الحكومة-للحفاظ-على-الهوية-الثقافية-المصرية

تقدمت النائبة منال هلال، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب مناقشة عامة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه للدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، بشأن "سياسة الحكومة بشأن الحفاظ على الهوية الثقافية المصرية “.

دوت الخليج

نائية التنسيقية تتقدم بطلب مناقشة عامة حول سياسة الحكومة بشأن الحفاظ على الهوية الثقافية المصرية

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن الحفاظ على الهوية الثقافية يؤدى إلى شعور الفرد والمجتمع بالإطمئنان على هويتهم، فضلا عن إحساسهم بالأمان عليها من الخطر والهجوم والتهديد والمحو والتشويه، ومن هذه الغاية يكتسب مفهوم الأمن الثقافي أهميته وخطورته نظراً لارتباطه بالثقافة التي تعدّ مكوناً رئيسياً من مكونات الوجود، ومع انعدام الرؤية الهادفة إلى تحقيق الحفاظ على الهوية المصرية .

وقالت النائبة منال هلال، عضو مجلس النواب، أن الثقافة المغلوبة تبقي نهباً للثقافة الغالبة، غير قادرة على المقاومة والتحصين، مكتفيةً برد فعل دفاعيّ.

التطور التكنولوجي

وأكدت نائبة التنسيقية منال هلال، ان التطور التكنولوجي الحالي جعلنا نعيش في عالم انتفت فيه الحدود الجغرافية والحواجز الثقافية، وترتب على ذلك انفتاح الثقافات وتداخلها لتصير عملية المحو والتخريب التي تمارسها الثقافة الغالبة على نظيرتها المغلوبة أمراً متيسّراً لوضوح الرؤية وسهولة الاستهداف.

وتابعت عضو البرلمان، أن طلب المناقشة العامة، جاء لمعرفة خطة الدولة وسياساتها للحفاظ على الهوية الثقافية والعمل على غرس الاعتزاز بالثقافة، وربط الأجيال بتاريخها وكل ما يشكل خصوصيتها الوجودية، إضافة إلى تقوية حس الانتماء لدى الأجيال المتعاقبة.

وتسائلت نائبة التنسيقية فى الطلب المقدم منها، عن ما هي امكانية الدولة لإطلاق استراتيجية قومية متكاملة تدعمها الحكومة وتلتزم بها جميع الوزارات والهيئات المعنية في الدولة؟