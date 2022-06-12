انت الان تتابع تفاصيل خبر رابط بوابة مصر الرقمية 2022.. تعرف على التفاصيل حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 12 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /703857/رابط-بوابة-مصر-الرقمية-2022-تعرف-على-التفاصيل

رابط بوابة مصر الرقمية 2022، هو رابط لبوابة الخدمات الحكومية الإلكترونية، والتي تقدم العديد من الخدمات الحكومية الرقمية للمواطنين؛ تسهيلًا عليهم في قضاء المصالح الحكومية المختلفة دون الحاجة إلى الذهاب للوزارات.

بوابة مصر الرقمية 2022

وينشر موقع دوت الخليج رابط بوابة مصر الرقمية 2022، والخدمات المقدمة من خلاله، وكيفية إنشاء حساب على بوابة مصر الرقمية للاستفادة من الخدمات الحكومية.

رابط بوابة مصر الرقمية 2022

تصدرت بوابة مصر الرقمية 2022، محركات البحث المختلفة، حيث يبحث الكثير من المواطنين عن رابط بوابة مصر الإلكترونية 2022، حيث تتيح لهم العديد من الخدمات الحكومية الرقمية، خاصة خدمة تحديث بطاقات التموين وتسجيل رقم الهاتف، بالإضافة لأكثر من 131 خدمة حكومية أخرى في مختلف القطاعات والوزارات.

خدمات بوابة مصر الرقمية 2022 بالتفصيل

تقدم بوابة مصر الرقمية العديد من الخدمات الحكومية الرقمية، التي تسهل على المواطنين الكثير من الإجراءات دون الحاجة للذهاب إلى مقر المصالح الحكومية، على الرابط التالي من هــــنـــــا، ومنها:

1- توفر بوابة مصر الرقمية خدماتها في قطاع المرافق وكل ما يخص الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي.

2- الخدمات التموينية، مثل تحديث بطاقات التموين وتسجيل رقم الهاتف.

3- الخدمات لاشخصية، مثل إصدار بطاقة الرقم القومي ووثائق الزواج والطلاق وشهادات الميلاد.

4- الخدمات المدنية، مثل التوثيق العقاري وخدمات المرور وإصدار التراخيص وتجديد رخصة المركبات والقيادة.

5- - عدالة مصر الرقمية وتقدم كل ما يخص النواحي الجنائية والمدنية، الاقتصادية والإدارية.

6- - الحماية الاجتماعية، وتقدم فيها كل ما يخص الدعم الاجتماعي كالبرامج الاجتماعية والعلاج على نفقة الدولة والتمويل العقاري وغيرها.

خطوات إنشاء حساب على بوابة مصر الرقمية 2022

للاستفادة من جميع خدمات بوابة مصر الرقمية 2022، يجب على المواطنين إنشاء حساب أولًا عن طريق اتباع الخطوات التالية:

1- الدخول إلى موقع بوابة مصر الرقمية من هــــنـــا.

2- اختيار إنشاء حساب جديد.

3- ملء البيانات المطلوبة مثل الرقم القومي واسم الأم الأول والبيانات الأساسية.

4- ادخال رقم الهاتف الخاص بك.

5- سيتم إرسال كود للتفعيل على رقم الهاتف الخاص بك.

6- ادخال كود التفعيل الذي تم إرساله على الهاتف، والمكون من 6 أرقام.

7- تعيين كلمة المرور الخاصة بك، ويجب ألا تقل عن 8 حروف وأرقام باللغة الإنجليزية دون مسافات، منهم حروف كبيرة وحروف صغيرة وأرقام أو رموز.

8- تسجيل البريد الإلكتروني الخاص بك.

9- تسجيل الدخول بالحساب الذي قمن بإنشائه.