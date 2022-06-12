عاجل.. الرئيس السيسى يوجه بتعزيز جهود تنمية الثروة الحيوانية والسمكية

جدة - نرمين السيد - اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.





وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى، بأن الاجتماع تناول "متابعة مستجدات عدد من المشروعات القومية بقطاعات الأمن الغذائى على مستوى الجمهورية".

وقام الفريق أسامة ربيع فى هذا الإطار بعرض تطورات مشروعات الاستزراع السمكى التابعة لهيئة قناة السويس، خاصةً ما يتعلق بأعمال تطوير مكونات البنية الاساسية لتلك المشروعات من احواض ومحطات مياه ومصانع اعلاف وتغليف والتى تهدف الى انتاج الأسماك عالية الجودة، وسد الفجوة الغذائية والحد من الاستيراد، فضلاً عن تنمية اراضى منطقة قناة السويس وسيناء وتكوين مجتمعات عمرانية جديدة وتوفير فرص العمل للشباب.

وقد وجه الرئيس بتوفير كافة الإمكانات اللازمة لتعزيز منظومة تنمية الثروة السمكية بهدف تعظيم المخزون السمكى فى مصر، مشدداً على اهمية عامل حسن الإدارة والاستعانة بالخبرات المتخصصة بما يساعد على تحقيق الاستفادة القصوى المخططة للإنتاج كماً ونوعاً.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الاجتماع شهد أيضاً متابعة الموقف التنفيذى لمشروعات وزارة الزراعة الخاصة بتنمية الثروة الحيوانية بكافة محاورها، وبالتكامل مع تطوير مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية.

وعرض السيد القصير وزير الزراعة جهود استراتجية تنمية الثروة الحيوانية التى تعتمد بشكل أساسى على تطوير السلالات المصرية بالتهجين مع السلالات العالمية عالية الإنتاج من اللحوم والألبان، وتوطين تلك السلالات المهجنة، وما يستتبعه ذلك من إنشاء منظومة متكاملة من البنية الأساسية الخاصة بالإنتاج والاعتماد على أحدث الأساليب الخاصة بمراكز التلقيح الصناعى على مستوى الجمهورية، إلى جانب خطوط التحسين الوراثى لتنمية الثروة الحيوانية.

ووجه الرئيس بتعزيز جهود تنمية الثروة الحيوانية لما لها من مردود اقتصادى ومالى مباشر لصالح المربين والمزارعين والارتقاء بدخلهم، خاصةً ما يتعلق بالتوسع فى برنامج السلالات عالية الانتاج من اللحوم والألبان وتعميمه على مستوى الجمهورية، نظراً لأن هذا القطاع يمثل أحد أهم عناصر الأمن الغذائى ويلبى احتياجات المواطنين ويحقق معدلات التوازن فى الأسواق بين الإنتاج المحلى والاستيراد.

كما اطلع الرئيس على جهود وزارة الزراعة لتطوير محطة "الزهراء" العريقة للخيول العربية المصرية الأصيلة، باعتبارها واحدة من أشهر مزارع الخيول الاصيلة فى العالم التى تمتلك أنقى السلالات من الخيول العربية، موجهاً بالاستمرار فى تعزيز جهود تطوير محطة "الزهراء" بهدف تعظيم الإرث المصرى العريق فى تربية وإنتاج الخيول الأصيلة.