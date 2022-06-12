ختام فعاليات التدريب الجوى المصرى السعودى المشترك "فيصل – 12"

جدة - نرمين السيد - اختتمت فعاليات التدريب الجوى المصرى السعودى المشترك "فيصل – 12" بمشاركة تشكيلات من القوات الجوية المصرية وسلاح الجو الملكى السعودى والذى استمرت فعالياته لعدة أيام بالمملكة العربية السعودية، والذى يأتى فى ضوء تعزيز علاقات التعاون العسكرى المشترك والتنسيق المستمر بين القوات الجوية المصرية وسلاح الجو الملكى السعودى لتعظيم الاستفادة من القدرات الثنائية لكلا الجانبين.





وتضمنت المرحلة الختامية شرحًا مفصلًا عن مراحل الإعداد والتخطيط للأنشطة والمهام التدريبية المخططة، كما نفذت المقاتلات متعددة المهام من الجانبين عدد من الطلعات الجوية المشتركة للتدريب على مهاجمة الأهداف المعادية والدفاع عن الأهداف الحيوية.

وأظهرت المرحلة الختامية المستوى المتميز والاحترافية العالية الذى وصلت إليه العناصر المشاركة بالتدريب ومدى التنسيق والتعاون بين القوات الجوية لكلا البلدين بما يمكنها من تنفيذ عمليات القتال الجوى المشترك بكفاءة واقتدار.

حضر المرحلة الختامية للتدريب عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والسعودية.