بالدرجات.. معايير اختيار رؤساء الجامعات الحكومية الجدد (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - حددت وزارة التعليم العالى، عددًا من المعايير لاختيار رؤساء الجامعات الحكومية الجدد، حيث يتم تشكيل لجان مختصة بترشيح رؤساء الجامعات ووضع الشروط والإجراءات لاختيار القيادات الجامعية.





ويستعرض موقع "دوت الخليج" معايير اختيار رؤساء الجامعات الحكومية الجدد كما يلى: جاء ذلك بالتزامن مع اختيار القيادات الجامعية، وقرب انطلاق المقابلات الشخصية للمرشحين على رئاسة 5 جامعات حكومية وهى: أسيوط والمنصورة ومدينة السادات والمنيا والزقازيق.

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