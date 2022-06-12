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القاهرة في الأحد 12 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /703823/مناقشات-موسعة-حول-خطة-التنمية-للعام-المالي-الجديد-ومطالبات-بزيادة-مخصصات-تكنولوجيا-المعلومات-و-الاهتمام-بالصعيد-و-تعزيز-جهود-الحفاظ-علي-الطبقة-المتوسطة-صور-وفيديو

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، صباح اليوم، مطالبات بوجود آليات لتنفيذ خطة التنمية للعام المالي الجديد 2022\2023، على المدى المتوسط والبعيد، وليس فقط الاعتماد على الإجراءات الاستثانئة التي وضعتها الحكومة لمواجهة الأزمات العالمية، جاء ذلك خلال مناقشة مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023، والقوائم والجداول الملحقة به.

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