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القاهرة في الأحد 12 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /703847/صحيفة-أميركية-البيت-الأبيض-سيعلن-غدا-عن-زيارة-مرتقبة-لبايدن-إلى-السعودية

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية بأن البيت الأبيض يعتزم غدا الأعلان عن زيارة مرتقبة لرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المملكة العربية السعودية.

دوت الخليج زيارة مرتقبة لبايدن إلى السعودية وإسرائيل وأفادت الصحيفة عن مصادر من الإدارة الأمريكية بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم زيارة السعودية وذلك فى إطار جولة أوسع فى المنطقة ومن المقرر أن يتوقف الرئيس الأمريكي فى أسرائيل وأضافت المصادر ذاتها بأن برنامج الرئيس الأمريكي فى الوقت الحالي تتضمن لقاء ولى العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ويذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قد صرح فى الأسبوع الماضي بأنه لم يقوم بإتخاذ قرار بشكل نهائي حول زيارته للمملكة العربية السعودية. وذات السياق ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية نقلا عن مصادر بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن قد اتخذ قرار هذا الشهر من أجل السفر إلى السعودية ومقابلة ولى العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ووفق ما نشرته الصحيفة فأن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم إعادة العلاقات بين الدولتين وذلك بعد أن شهدت حالة من التوتر بعد مقتل الصحفى جمال خاشقجي عام 2018

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