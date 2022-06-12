انت الان تتابع تفاصيل خبر رئيس «المصريين الأحرار» لـ دوت الخليج:علاقتنا بالدولة وأجهزتها ممتازة ونحن جزء من النظام حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 12 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /703846/رئيس-المصريين-الأحرار-لـ-تحيا-مصرعلاقتنا-بالدولة-وأجهزتها-ممتازة-ونحن-جزء-من-النظام

قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، أن مشروع الحزب هو بناء الإنسان المصري، والحزب يؤمن بالمعارضة الديناميكية بمعنى أنه ليس معارض على طول الخط ولا مؤيدا على طول الخط، وعلاقتة بالدولة وأجهزتها ممتازة، ونحن كحزب جزء من النظام السياسى القائم ودائما النقاش قائم ونحن فى المصريين نقدر جميع مؤسسات الدولة ونختلف دائما فى إطار الحوار الهادئ لأن الجميع لديه هدف واحد وهو مصلحة الدولة المصرية .

دوت الخليج

الحوار الوطني

وعن رؤية الحزب للحوار الوطني، أفاد: نحن فى المصريين الأحرار فهمنا دعوة الحوار الوطنى بأنها مشاركة لجميع أبناء المجتمع المصرى الجاديين بعد انتهاء المرحلة الصعبة التى مرت بها البلاد، ونحن مقبلين على المرحلة الجديدة التى يطلق عليها الجمهورية الجديدة، وأتمنى أن كل من يشارك فى هذا الحوار أن يحلم من أجل الجمهورية الجديدة، وأن تكون مصر فى مصاف الدول الكبرى، وأعنى بفهمنا لدعوة الحوار خاصة أن البعض الآخر فهم دعوة الحوار خطأ وخاصة من يشترط من أجل الدخول فى الحوار ويضع شروط، وأيضا يطالبون بإسلوب معين لهذا الحوار.

الجمهورية الجديدة

و تابع رئيس حزب المصريين الأحرار: هذا أمر غير صائب، لأنه من المنطقى عندما يقوم شخص ما بتنظيم أى فعالية ويدعوننى لها لا يجوز أن اشترط عليه أمور بعينها من أجل حضورى، وهذا أمر خطأ تماما وينتجه البعض مع دعوة الحوار الوطنى، ودعوة الحوار ليست اجتماع صلح بين أطراف متخاصمة، ولابد أى يعى الجميع بأن الدولة بالحوار أو من غير الحوار مكملة ولكن دعوة الحوار تؤكد أهمية أن يعمل الجميع معا ونتشارك سويا من أجل مصلحة الوطن.

واستكمل خليل: نستهدف إعادة بناء الإنسان المصرى بصورة متطورة ومختلفة من خلال مشاركتنا فى الحوار الوطنى، والجميع يتحدث عن الإصلاح السياسى فقط ولكن نستهدف تطوير الشخصية المصرية لأنه بالتبعية سيترتب علي هذه الخطة إصلاح سياسى وإصلاح اقتصادى وإصلاح إجتماعى وهذا حلم كبير لنا.