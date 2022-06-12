دستورية الشيوخ تستكمل مناقشة تيسير إجرءات التقاضي..غدًا

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القاهرة في الأحد 12 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /703845/دستورية-الشيوخ-تستكمل-مناقشة-تيسير-إجرءات-التقاضيغدا

تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالله عصر اجتماعها غدا، لإستكمال مناقشة تيسير إجرءات التقاضي في الدولة المصرية.

دوت الخليج

الشيوخ يوافق على مقترح النائب نصيف حفناوى بإنشاء قصر ثقافة قها

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الشيوخ، وافق خلال جلسته العامة اليوم، على تقرير لجنة الثقافة والسياحة والاثار والإعلام، عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب نصيف حفناوي العفيفي، بشأن إنشاء قصر ثقافة بمدينة قها، للحكومة لاتخاذ ما تراه مناسب.

وأوضح “النائب نصيف الحفناوي”، عضو مجلس الشيوخ فى الاقتراح المقدم منه، أن مدينة قها تعتبر واحدة من أكبر مدن محافظة القليوبية، حيث يقطنها حوالي ٢٥٠ ألف نسمة، وتم إدراجها ضمن مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياه كريمة".

وقال “عضو مجلس الشيوخ”، أن محافظ القليوبية، أصدر القرار رقم ٢٤٦ لسنة ٢٠١٢ بتخصيص قطعة أرض بمساحة ١٠٠٠ م ٢ وذلك بتاريخ ٢٠١٢/٤/١٨ لإنشاء مكتبة ثقافية بمدينة قها بمحافظة القليوبية، حيث تم تسليم قطعة الأرض إلى صندوق التنمية الثقافية، حيث يقوم الصندوق بإنشاء المكتبات وفقا لأولوية صدور قرار التخصيص ، ومدى توافر الاعتمادات المالية اللازمة .

كما أوصت اللجنة بالموافقة على مقترح رئيس مجلس المدينة بتخصيص قطعة أرض أخرى مناسبة وبذات المساحة.

و أوصت باصدار قرار تعديل التخصيص لمساحة الأرض من تبعية صندوق التنمية الثقافية إلى الهيئة العامة لقصور الثقافة، حتى يتسنى للهيئة اتخاذ إجراءاتها القانونية للبدء في انشاء قصر الثقافة.