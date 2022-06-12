انت الان تتابع تفاصيل خبر خالد بيومي لـ "دوت الخليج": محمود طاهر قادر على إعادة هيبة الكرة المصرية من جديد حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 12 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /703844/خالد-بيومي-لـ-تحيا-مصر-محمود-طاهر-قادر-على-إعادة-هيبة-الكرة-المصرية-من-جديد

تحدث خالد بيومي المحلل الرياضي، عن وضع الكرة المصرية في الوقت الحالي وما صاحبها من تخطبات إدارية وعشوائية في اتخاذ القرار.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال المحلل الرياضي، في تصريحات خاصة له عبر بوابة "موقع دوت الخليج": "حتى يتم استعادة هيبة اللكرة المصرية من جديد، فلابد أن يكون هناك أشخاص يمتلكوا هيبة الكرة المصرية من فكر إداري وتخطيط وعلم واطلاع بشكل تتطور كرة القدم عالمياً".

وأضاف "الاختيار لازم يكون مبني علي مصلحة مصر كروياً".

وعن سؤاله عن الأشخاص الذين يإمكانهم أن يعيدوا هيبة الكرة من جديد ويضعوها في نصابها الصحيح، قال: " محمود طاهر أبرز اسم حاليا من وجهة نظري الشخصية، هو رجل تدرج في العمل الإداري نادي واتحاد".

وفي وقت سابق، كان قد علق خالد بيومي على تصريحات أحمد مجاهد الأخيرة، وذلك عبر مدونة له عبر حسابه الخاص بموقع "تويتر"، والتي جاء فيها " هناك مثل شعبي يقول اللي عنده دم أحسن من اللي عنده كرسي الاتحاد، استقيلوا يرحكم الله".

تصريحات مجاهد

وكان قد حمل أحمد مجاهد، مسئولي اتحاد الكرة الحاليين، مسئولية أزمة ملعب النهائي الإفريقي، مؤكداً على أن اتحاد الكرة قد تسلم خطاباً في 19 يناير الماضي من قِبل الكاف، يفيد بإخبار الأندية التي ترغب في تنظيم أي من البطولات الإفريقية، وتم تمهيلهم حتى 28 فبراير، ولكن مسئولو الجبلاية، لم يتطرقوا للأمر ولم يعرضوا الموضوع على النادي الأهلي، الأمر الذي تسبب في هذه الأزمة.

على الجانب الآخر، رفض جمال علام رئيس اتحاد الكرة الحالي، توجيه له الاتهام من قِبل مجاهد، مؤكداً على أن الاتحاد لم يقصر في ملف النادي الأهلي.

وأضاف، خلال مكالمة هاتفية له لـ برنامج " على مسئوليتي" الذي يقدمه "أحمد موسى"، ويُعرض على فضائية صدى البلد،" الاتحاد الإفريقي لم يحمل شعار اللعب النظيف، وكان لابد من استبعاد المف المغربي، خاصة وأنه تم إقامة نهائي نفس البطولة في المغرب الموسم الماضي".

قال جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، إنه كلف حازم إمام ومحمد بركات للبحث عن مدير فني أجنبي، بديلا لإيهاب جلال، وبهذا فإن آخر مباراة لإيهاب جلال هي مباراة كوريا الجنوبية، وسيتم خوض ودية كوريا الجنوبية لأنه سيتم توقيع عقوبة مالية على المنتخب إذا لم يتم اللعب أمام كوريا الجنوبية.