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القاهرة في الأحد 12 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /703842/العملة-الأيرانية-تهبط-إلى-أدني-قيمة-لها-على-الأطلاق

أنخفضت قيمة العملة الأيرانية ،اليوم الأحد، إلي أقل مستوي جراء العقوبات المفروضة عليه من جانب الولايات المتحدة الأمريكية ويأتي ذلك فى ظل محاولات يائسة من أجل إحياء الاتفاق النووي الأيراني

دوت الخليج

ووفق ماذكرته وكالة أسوشييتد برس فأن تجار العملة فى إيران استبدلا الدولا بـ332 ألف ريال ،ارتفاعا من 327.5 ألف ريال أمس السبت وبزيادة نسبتها 4% مقارنة بشهر يونيو عندما تم تداول الدولار عند 318 ألف ريال.

العقوبات الأمريكية ترهق الأقتصاد الإيراني

ويشار إلى أن الأنخفاض فى الريال الايراني قد جاء فى وقت لا تزال فيه العقوبات الاميركية المفروضة على إيران سارية ويذكر أن الأقتصاد الإيراني يعني من تدهور شديد وذلك بسبب انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية فى عهد الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب من الاتفاق النووي الايراني عام 2018 وعودة الولايات المتحدة الأمريكية من جديد بفرض عقوبات على عدد من القطاعات الايرانية مثل قطاع النفط وقطاع المصرفي .

ويذكر أن تشهد محادثات فيينا من أجل أحياء الاتفاق النووي الايراني حالات من التعثر وذلك بسبب أصرار الجمهورية الإيرانية على رفع الحرس الثوري الايراني من على قائمة المنظمات الإرهابية فى الولايات المتحدة الأمريكية مقابل أن يتم احياء الاتفاق النووي الايراني.