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القاهرة في الأحد 12 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /703841/هل-هان-عليكم-فرج-الدرى-يطالب-الحكومة-بتنفيذ-توجيهات-الرئيس-السيسي-لزيادة-مخصصات-التعليم-والبحث-العلمي-فى-خطة-التنمية

ناشد النائب فرج الدري، عضو مجلس الشيوخ، حكومة الانجاز والانقاذ، بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة زيادة دعمها للبحث العلمى للإرتقاء به ، مضيفا بأن مراكز ومعاهد البحث العلمى ووكالة الفضاء المصرية، فى حاجة إلى مزيد من الدعم ، مثمنا تصدر المركز القومى للبحوث ، قائمة أفضل ٢٠ مركزا للأبحاث، فى الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا هذا العام.

دوت الخليج

فرج الدري يطالب الحكومة بتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي لزيادة مخصصات التعليم

جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، لمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢۰۲۳/۲٠٢٢ والتأشيرات العامة المرافقة له، لافتا إلى أن وكالة الفضاء الأفريقية فى حاجة إلى استكمال مقوماتها.

تفعيل قانون الحوافز

وطالب النائب فرج الدري، عضو مجلس الشيوخ، بتفعيل قانون الحوافز ،إضافة إلى تفعيل المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا والذى لم يفعل منذ إنشائه عام 2007 ، مضيفا" هل هان عليكم البحث العلمى، الذى لم يحظى فى تقريركم إلا بستة أسطر، مضيفا " حتي أنه حتى ولو تحقق هذان المطلبان ، فلن يرتقى بهما البحث العلمى فقط ، انما يرتقى بان تتبنى الحكومة حزمة متكاملة من السياسات، والبرامج الرامية الى دعم العملية البحثيه، من خلال تنمية مدخلاتها، وتحديث بنيتها التحتيه، والارتقاء بجودة وفاعلية مخرجاتها، وتشجيع القطاع الخاص على الاستفادة منها.

وتوجه بالشكر إلى الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على التقرير التى قدمت به الخطة ، وعلى حرصها على مشاركة اللجنة أعمالها. كما توجه الشكر إلى لجنة الشئون الاقتصادية والمالية ، برئاسة الدكتور هانى سرى الدين، على الجهد المبذول فى التقرير العلمى الضافى

أكد النائب فرج الدري، عضو مجلس الشيوخ ، أن تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢۰۲۳/۲٠٢٢ والتأشيرات العامة المرافقة له، رصد التحديات الثمانية التى يواجها الاقتصاد المصرى فى ظل هذه الأزمات العالمية ، والمحاور الثلاثة التى استهدفتها الخطة ، والسياسات المقترحة ، وتوصيات اللجنة سواء العامة والتى بلغت 32 توصية أوالقطاعية والتى شملت 11 قطاعا.

وأعلن عضو مجلس الشيوخ، تأييده للنائب أبو النجا المحرزى فى الجلسة الماضية ، الذي تسائل فيه: اين البحث العلمى فى الخطه، حمؤكدا أنه هو القائد لقطار التنمية، والمستطيع بقدراته وعلمائه أن يعاون الدولة فى اجتياز هذه الصعاب ، التى انهالت وتنهال علينا من كل صوب وحدب، وأشاد النائب فرج الدري، بتوصية لجنة الشئون العربية والأفريقية والخارجية من الإسراع فى إقامة وكالة الفضاء الأفريقية ، بعد أن ووفق على استضافة مصر لمقرها وبما يعزز دور مصر الريادى فى القارة الأفريقية ، خاصة وأن مصر قد أوفت بالتزاماتها .