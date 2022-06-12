البيج ياسمين لـ دوت الخليج: خلاص مبقتش فاضية وبصور فيلم أكشن مفاجأة لجمهوري

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القاهرة في الأحد 12 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /703840/البيج-ياسمين-لـ-تحيا-مصر-خلاص-مبقتش-فاضية-وبصور-فيلم-أكشن-مفاجأة-لجمهوري

تستعد البيج ياسمين لتقديم فيلم سينمائي جديد في أول ظهور وتجربة تمثيلية لها بعد أن تصدرت التريند خلال الفترة الماضية.

دوت الخليج يكشف تفاصيل فيلم البيج ياسمين

فيلم البيج ياسمين

قالت كابتن ياسمين الشهيرة بـ البيج ياسمين في تصريح خاص لـ “دوت الخليج”: “خلاص مبقتش فاضية للتصوير.. بصور فيلم أكشن مفاجأة لجمهوري.. واسمه مذكرات أمنية”.

وأضافت: “وبجهز حاليًا أغنية عن الجيم مع الفنانة غادة إبراهيم وهيتم طرحها خلال الأيام المقبلة”، ويشار أن هذا الفيلم أول تجربة سينمائية لها.

ومن المقرر أن تدور أحداث الفيلم الجديد في إطار من الأكشن والإضارة والغموض، ويعتمد في طريقة أحداثه عن السرد من خلال الفلاش باك.

بيج ياسمين فيلم مذكرات أمنية

ويشارك في بطولة فيلم مذكرات أمنية مجموعة من الوجوه الجديدة ويتم التصوير في أماكن من الجيزة والقاهرة والعمل سيناريو وحوار حسن عبد الراضي وأحمد عمر وحازم مجدي ومدير التصوير محمد حسن ومونتاج محمود بونو.

يذكر أن بيج ياسمين تعمل مدربة كمال الأجسام في جيم رجالي، كما تعمل محاسبة فى نفس الجيم، وتخرجت من كلية التجارة وتبلغ من العمر 30 عامًا.

وعشقها للتدريبات والتمارين الرياضية والجيم وراء عملها مدربة كمال أجسام وتفضل الملابس الرياضية دائمًا، وفيما يخص لقب البيج باسمين جاء بحسب طبيعة شغلها وهي تعمل كمدربة كمال أجسام ورفع أثقال.

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يذكر أن كابتن ياسمين كانت قد بدأت هذه اللعبة الرياضية منذ عام 2014 وكان وزنها 53 كيلو جرام وعملت في البداية على تدريب وتمرين السيدات ولكنها تفضل تدريب الرجال.

ويشار أن حلم كابتن ياسمين مدربة كمال الأجسام، أيضًا أن تشارك في البطولات المحلية والعالمية وقالت في تصريحات لها: «أنا عايزة أوصل لفورمة حلوة، وأدخل بطولات، أنا حاليًا كابتن في الجيم بدرب رجالة.. أنا واخدة الرياضة وسيلة حب واحترام وصلتني لقلوب الناس، بقالي 15 سنة في المنطقة وهي اللي خلت كل الناس تعرفني.. كل طموحاتي رفع الأثقال في كمال الأجسام مش عارفة ألعب حاجة تانية».