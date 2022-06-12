انت الان تتابع تفاصيل خبر «زوجة أبيها السبب» أمن بني سويف يكشف غموض وفاة طفلة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 12 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /703838/زوجة-أبيها-السبب-أمن-بني-سويف-يكشف-غموض-وفاة-طفلة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف من كشف غموض وفاة طفلة عمرها سبع سنوات متأثره بإصابات في الوجه والصدر والرأس، حيث تبين إن زوجة والدها وراء ارتكاب الواقعة وتم إلقاء القبض عليها.

دوت الخليج

وألقت مباحث مركز شرطة الواسطي شمال بني سويف القبض على ربة منزل لإتهامها بقتل الطفلة "فرحة" ابنة زوجها، وبمواجهتها عما اسفرت عنه التحريات اعترفت بارتكابها الواقعة.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء طارق مشهور، مدير أمن بني، سويف مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من اللواء أسامة جمعة مدير المباحث الجنائيه، يفيد بوصول جثة لطفلة عمرها 5 سنوات إلى مستشفى الواسطي المركزي وبها إصابات بالوجه ونزيف بالأنف، ووجه بسرعة تشكيل فريق بحثي للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها.

النيابة العامة

واستقبلت مشرحة مستشفى الواسطى المركزي جثة هامده لطفله صغيرة تدعى " فرحة " 5 سنوات، مقيمة بقرية ابويط، وبها نزيف الدم من انفها، وجرى ايداعها مشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة، التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وانتداب الطبيب الشرعي لإجراء الكشف عليها، تمهيدًا لإستصدار تصريح الدفن وتسليمها إلي ذويها.

أسباب الوفاة

وأشارت التحريات الأولية إلى وجود تعرض الطفله إلى أعمال العنف والتعدى عليها ضربًا مبرحًا، وتم استدعاء والد الطفلة وزوجة والدها، للإدلاء باقوالهما، والوقوف على ملابسات الواقعة وسبب الوفاة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وجار إتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية.