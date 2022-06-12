انت الان تتابع تفاصيل خبر 11 شرطا للتقديم بالمدارس "التجريبية" بالقاهرة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 12 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /703837/11-شرطا-للتقديم-بالمدارس-التجريبية-بالقاهرة

حددت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عدة شروط مهمة قبل التسجيل والتقديم بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات.

دوت الخليج

شروط التقديم

وحددت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، شروط التقديم لرياض الأطفال بالمدارس "التجريبية سابقا" على النحو التالي: http://eduserv.cairo.gov.eg/Kindergarten

- سيتم التقديم لمرحلة رياض الاطفال للمدارس الرسمية لغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات على موقع البوابة الالكترونية لمحافظة القاهرة - بوابة التعليم الاساسي.

- سيتم التسجيل على الموقع خلال الفترة 01-06-2022 وحتي 30-06-2022 ولا يجوز الاستثناء من موعد التسجيل ولن ينظر لأي طلبات بعد هذا الموعد.

- التزام المدارس بعدم قبول أي ملفات ورقية من ولي الامر اثناء فترة التسجيل علي الموقع وحتي إعلان نتيجة تتسيق القبول.

- التقديم لولى الامر ببطاقة الرقم القومي لمحا فظة القاهرة فقط محل الاقامة محافظة القاهرة.

- التسجيل على الموقع الالكتروني بالبيانات المطلوبة صحيحة واذا تم القبول على الموقع لابد من طبع استمارة اتمام التسجيل لحين تقديمها الى المدرسة مع المستندات المطلوبة.

- الرجاء دفع قيمة استمارة نتيجة طلب التقديم بعد ظهور النتائج و قدرها 100 جنيه غير شاملة ضريبة القيمة المضافة لدى فوري عن طريق كود الدفع الذي سيظهر لك بعد تأكيد الطلب.

- أي تزوير أو خطأ في البيانات يتحمل ولي الامر المسؤلية القانونية.

- متابعة النتائج مسؤلية ولى الامر فقط في المدة المحددة.

- دفع المصروفات بعد إعلان النتائج على الموقع في كل مدرسة فى مدة 15 يوم والا يعتبر القبول لاغي ويشطب اسم الطفل من على الموقع.

- يمكن لولى الأمر التسجيل مرة واحدة لمدرسة المستقبل (لا تخضع للمربع السكنى) أو التجريبية (تخضع للمربع السكنى فقط محافظة القاهرة) ويكون التسكين من الأكبر للأصغر سنا.

- يتم الاستعلام على النتيجة من خلال الموقع بعد الانتهاء من اعمال التنسيق.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقديم بالمدارس الحكومية والرسمية والرسمية للغات خلال الفترة من 1 يونيو وحتى 30 يونيو 2022، إلكترونيا عبر الرابط التالي :

https://parentreg.emis.gov.eg/

وحددت وزارة التربية والتعليم خطوات التقديم، وذلك على النحو التالي:

الدخول على رابط التقديم الالكتروني :

https://parentreg.emis.gov.eg/

انشاء حساب لولى الامر هنا

https://parentreg.emis.gov.eg/newUser.aspx

- انشاء مستخدم لولى الأمر على البوابة

- اضغط على كلمة مستخدم جديد

- يقوم ولي الأمر بتسجيل بياناته وليس ( بيانات الطفل )

- ملء جميع البيانات لولي الأمر وليس الطفل بدقة

- يراعى عند كتابة الأرقام ، الكتابة باللغة الانجليزية

- الاحتفاظ بكلمة المرور

اختيار المرحلة المراد التقديم بها (رياض أطفال – أولى ابتدائي)

إدخال الرقم القومي

إدخال كلمة المرور

اختر نوعية المدارس (الرسمية - الرسمية لغات)

اضغط على بدء التسجيل.

- تسجيل بيانات الطفل و الأب و الأم

- كتابة العنوان بالتفصيل

- اختيار الإدارة التعليمية ثم اختيار المدرسة

- حفظ الرغبات

- طباعة الاستمارة الالكترونية والاحتفاظ بها