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القاهرة في الأحد 12 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /703836/بحد-أدني-250-درجة بني-سويف-تعلن-شروط-الالتحاق-لطلاب-الإعدادية-بمدارس-التمريض

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ،المذكرة التي تقدم بها وكيل وزارة الصحة ، بشأن فتح باب قبول طلبات خريجي وخريجات الشهادة الإعدادية لعام 2021/2022 ، للالتحاق بمدارس التمريض التابعة للمديرية بمراكز المحافظة، وذلك بحد أدني 250 درجة للعام الدراسي المقبل 2022/2023.

دوت الخليج

ومن جانبه أشار الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، أنه قد تقرر قبول ملفات التقدم للدفعة الجديدة "بواقع فصل بكل مدرسة من مدارس التمريض" خلال الفترة من 18 يونية الجاري وحتى الـ 7 من شهر يوليو المقبل.

وينشر موقع دوت الخليج الشروط والضوابط:

•مدة الدراسة (5 سنوات دراسية).

•أن يكون المتقدم "مصري/ مصرية" الجنسية حسن السير والسلوك.

•الحصول على شهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الاساسي (اللغة الإنجليزية لغة أولى أو لغة ثانية) للعام الدراسي 2021/2022 أو ما يعادلها مع إحضار ما يفيد معادلتها من التربية والتعليم.

•نظرا للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا وطبقا لتعليمات مجلس الوزراء يشان عدم التجمعات ، يتم سحب ملف التقدم من المدارس على أن يقدم الملف للمدرسة بعد استيفاء الأوراق للجنة التنسيق المشكلة بكل مدرسة.

• الحد الادنى للتقدم 250 درجة، والقبول طبقا للمجموع الأعلى أولاً ثم اجتياز اختبار القدرات وكشف الهيئة والاختبار الشخصي والكشف الطبي على أن يتضمن القبول امتحانا في الإملاء باللغة العربية.

•تتراوح الأعداد المقبولة بالفصل الواحد بين (25 – 30) طالب / طالبة.

•لا يقل سن المتقدم عن 15عاماً ولا يزيد عن 18 عاماً في 1 أكتوبر 2022.

•تعهد بالتفرغ للدراسة بموجب إقرار من" الطالب / الطالبة "ومصدق عليه من ولي الأمر.

•على المتقدم ألا يكون متزوجاً ولا يتم الزواج أثناء الدراسة.

•توريد مبلغ 100 جنيه لصالح صندوق مدارس التمريض يتم توريدها بالمدرسة عند سحب الملف.

•أن يكون المتقدم من أبناء نفس المحافظة التي حصل منها على الشهادة الاعدادية على أن يتم التنسيق والقبول لكل مركز إداري "على حدة "حرصا على مبدأ التوطين فيما عدا مدرسة تمريض باروط للبنين.

•في حالة عدم حصول الطالب على شهادة إتمام التعليم الأساسي (من الصف الأول الابتدائي الى الصف الثالث الإعدادي ) من نفس المحافظة والحصول على الصف الثالث الإعدادي فقط، عليه إحضار الشهادة الإعدادية من نفس المحافظة مع بطاقة الرقم القومي لولي الأمر ( الوالد / الوالدة ) أو الولاية التعليمية من نفس المحافظة بتاريخ إصدار سابق عامين على الأقل أو شهادة ميلاد الطالب / الطالبة.

•عدم النقل نهائيا من مدرسة لأخرى طوال فترة الدراسة.

•الالتزام بمواعيد سحب وتقديم ملفات التقدم وعدم قبول أي ملفات بعد انتهاء المدة المحددة.

•ضرورة اجتياز المتقدم للاختبارات الآتية:

- اختيار القدرات سواء تحريرياً أو شفاهيا خلال كشف الهيئة ويشمل (اختبار لغة عربية - اختبار لغة انجليزية - اختيار حاسب آلي ......) على ألا تقل درجة المقبولين عن 70 ٪ من درجة كل مادة.

- كشف الهيئة وباقي اختبار القدرات (الاختبار النفسي بواسطة أخصائي أمراض نفسية – قوة الملاحظة _اللباقة في الحديث - سرعة الاستجابة ورد الفعل– مهارات التواصل. التناسق بين الطول والوزن – العيوب الخلقية التي تؤثر في عمله - المعلومات العامة - المظهر العام...).

- الكشف الطبي بواسطة القومسيون الطبي ويشمل (كشف النظر. كشف باطنى اختبار مخدرات - كشف لباقة طبية ...........).