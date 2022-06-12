شكرى: نتطلع للاستفادة من تجربة لاتفيا فى مجالات التكنولوجيا والرقمنة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى المشترك الذى عقده الوزيران، اليوم الأحد، فى ختام مباحثاتهما بالقاهرة.

ورحب شكرى، بوزير خارجية لاتفيا خلال زيارته الحالية إلى القاهرة، موضحا أن المباحثات بينهما اتسمت دائما بالشفافية والرغبة المشتركة فى تنمية العلاقات.

وقال شكرى إن الوزير اللاتفى شرف اليوم بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث تم التأكيد على الرغبة المشتركة فى تعزيز علاقات التعاون بين البلدين.

وأشار إلى عقد مباحثات تناولت سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين فى المجالات شتى، بالإضافة إلى التوقيع على تعديل الإنفاق العلمى، لافتا إلى أن مصر تتطلع للاستفادة مما حققته لاتفيا فى مجالات التكنولوجيا والرقمنة خاصة وأن مصر تشهد نهضة فى التعمير والتوجه نحو التكنولوجيا وبناء المدن الذكية والذكاء الاصطناعى.

وأوضح أن وزير خارجية لاتفيا يرافقه خلال الزيارة وفد من رجال الأعمال الذين سيتواصلون مع نظرائهم فى مصر لفتح مجالات للتعاون، مضيفا أن المباحثات تطرقت لأهمية زيادة حجم التبادل التجارى وزيادة الاستثمارات لاسيما فى ضوء الإمكانات التى تتواجد بمنطقة قناة السويس وما حققته مصر فى مجال الإصلاح الاقتصادى وهو ما يتيح للشركات اللاتفية الاستفادة من المميزات المتاحة.

وأكد شكرى أنه ونظيره اللاتفى ناقشا أيضا القضايا محل الاهتمام فى مقدمتها الأزمة الأوكرانية الروسية والقضية الفلسطينية والأوضاع فى سوريا وليبيا وسد النهضة.

وأعرب وزير الخارجية عن التطلع لاستمرار التفهم المشترك بين مصر ولاتفيا اتصالا بالعلاقات التى تربط بين مصر والاتحاد الأوروبى، مشيرا إلى أن المباحثات تناولت كذلك قضية حقوق الإنسان فى حوار به الكثير من التفهم للأسلوب الأمثل لتناول هذه القضية وتحقيق الهدف المشترك فى إطار تعزيز العلاقات فى ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وأيضا العلاقات التى تربطنا مع الاتحاد الأوروبى لبناء القدرات فى هذا المجال.

كما أعرب عن تطلعه لاستمرار التواصل مع وزير خارجية لاتفيا، كاشفا عن أنه سيلتقى مع نظيره اللاتفى الأسبوع القادم خلال حضور مجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبى، ثم فى الجمعية العامة للأمم المتحدة وبعد ذلك خلال انعقاد مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ "cop 27" والمقرر انعقاده بمدينة شرم الشيخ شهر نوفمبر القادم.