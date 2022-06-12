وزير الدفاع ونظيره العراقى يبحثان سبل تعزيز أواصر التعاون الثنائى

جدة - نرمين السيد - التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وزير دفاع جمهورية العراق سيد جمعة عناد سعدون، والوفد المرافق له، الذى يزور مصر حاليا، فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.





وأجريت للوزير العراقى، مراسم استقبال رسمية، وتم استعراض حرس الشرف بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطنى للدولتين الشقيقتين. تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء مجالات التعاون العسكرى ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين. وأكد القائد العام للقوات المسلحة، اعتزاز مصر بعلاقاتها الراسخة مع جمهورية العراق، وحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون والشراكة فى مختلف المجالات العسكرية. ومن جانبه، أشاد وزير دفاع جمهورية العراق، بدور مصر المؤثر والفاعل فى محيطها الإقليمى والدولى وتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط. حضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة لكلا البلدين، والسفير العراقى بالقاهرة والملحق العسكرى.

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