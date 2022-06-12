إطلاق منصة «إجادة» لتأهيل خريجى الجامعات لسوق العمل

جدة - نرمين السيد - شهد وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم الأحد، إطلاق منصة إجادة للخدمات التعليمية، بالتعاون بين المجلس الأعلى للجامعات (مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية) ومؤسسة الألفى للتنمية البشرية والاجتماعية.





جاء ذلك بحضور الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، وعادل الألفى ممثل مؤسسة الألفى للتنمية البشرية والاجتماعية، وعدد من رؤساء الجامعات ونوابهم، ولفيف من قيادات الوزارة.

وفى كلمته، ثمن وزير التعليم العالى، الشراكة القائمة بين المجلس الأعلى للجامعات ومؤسسة "الألفى" للتنمية البشرية والاجتماعية، مؤكدا أهمية إطلاق مثل هذه المنصات التعليمية؛ لتأهيل جيل جديد من الخريجين لسوق العمل المحلى أو الدولى.

وأشار إلى أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على تنفيذ عدد من المبادرات والبرامج التنفيذية؛ لتأهيل وتدريب المواطنين والطلاب فى مختلف المجالات والتخصصات، ومنها مجال صنايعية مصر، التحول الرقمى، ريادة الأعمال، وتكنولوجيا المعلومات، والتدريب المهنى، والمهارات الشخصية والإدارية، وبرامج لتمكين الشباب والمرأة، من خلال مجموعة شركات حكومية، ومؤسسات تعليمية، ومؤسسات المجتمع المدنى.

وأضاف أن المنصة تقدم عددا من الخدمات والبرامج التدريبية الداعمة والمؤهلة لسوق العمل المحلية، والإقليمية، والدولية، فضلا عما تقوم به من نشر وإتاحة التجارب التى قامت بها الجامعات المصرية فى إطار المبادرة الرئاسية (صنايعية مصر)؛ لتدريب وتأهيل أصحاب الأعمال اليدوية والحرف والمهن المختلفة، والحرف التراثية، مع إتاحة (40) دورة تدريبية فى هذا المجال، كما تدعم جهود الدولة وخطتها للتحول الرقمى، وتساهم فى تنفيذ مبادرة المجلس الأعلى للجامعات فى رفع كفاءة المجتمع الأكاديمى، وكذلك محو الأمية الرقمية لدى المواطنين، وإتاحة محتوى البرامج المؤهلة؛ للحصول على شهادة أساسيات التحول الرقمى، وتقديم (10) دورات تدريبية فى مجال التحول الرقمى.

ونوه إلى أن البرامج والدورات التدريبية والخدمات التى تتيحها المنصة، تحولها من منصة إلكترونية داعمة للتطوير والتدريب إلى مشروع متكامل يساعد الفئات المستهدفة فى تحقيق النجاح والتميز، معربا عن أمله أن تقدم المنصة نتائج كبيرة وآثارا إيجابية عديدة، تعود بالنفع على المتدربين، وتساهم فى تأهيلهم للمنافسة بقوة فى سوق العمل، والمشاركة فى عملية التنمية الوطنية الشاملة بمختلف أنحاء الجمهورية.

ومن جانبه، استعرض الدكتور محمد لطيف، الدور المجتمعى للجامعات المصرية الذى يعتمد على 3 محاور أساسية، هى التعليم والطلاب، ودورها المهم فى محو الأمية، والدراسات العليا وما تقدمه من أبحاث تخدم المناطق المحيطة بالجامعة، وأخيرا قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والذى تم إنشاؤه منذ التسعينات؛ لحل مشاكل المجتمع والإسهام فى قضايا التنمية.

وأشار أمين المجلس الأعلى للجامعات، إلى أن المنصة تقدم محتوى علميا متميزا باللغة العربية من قبل أكبر الأساتذة والمحاضرين بالجامعات المصرية؛ لرفع كفاءة أفراد المجتمع، وتحسين قدراتهم التنافسية محليا وعالميا، موضحا دور منصة إجادة كأحد المنصات الإلكترونية المتخصصة فى تقديم محاور تدريبية متنوعة؛ لتطوير المهارات والقدرات الخاصة فى مجالات تكنولوجيا المعلومات، والتحول الرقمى، وريادة الأعمال تحت مسمى "إجادة "، مشيرا إلى أن منصة "إجادة " تعمل بدعم من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمجلس الأعلى للجامعات، ومؤسسة "الألفى" للتنمية البشرية والاجتماعية، وبالتعاون مع مجموعة من الكيانات الكبرى الرائدة فى مجالات التعليم، والتدريب، وريادة الأعمال، حيث يعتبر رواد الأعمال محركا رئيسيا للابتكار والإبداع فى أى اقتصاد، فضلا عن المبادرة الرئاسية (صنايعية مصر)، والذى تعتبر المحرك الأساسى لإنشاء المنصة.

جدير بالذكر أن منصة إجادة للخدمات التعليمية تهدف إلى تقليل الفجوة بين المعلومات ونظم التعليم التى يتلقاها الفرد والمهارات التى يكتسبها منها، وما يحتاجه فعليا فى حياته العملية لإكساب المتدرب مهارات جديدة، وتحسين مهاراته الخاصة للنجاح فى العمل، وترويج ثقافة التنمية الشخصية والتطور المهنى المستمر، من خلال تطوير البرامج المهنية والإدارية لأصحاب المهن والحرف والموظفين الإداريين، وتحسين أدائهم لضمان الجودة واستمرارية التقدم، وتعليم مهارات وحرف ومهن من التراث للحفاظ عليها من الاندثار، والمساهمة فى القضاء على البطالة، من خلال تعزيز فكرة ريادة الأعمال والابتكار، والبدء فى المشروعات الصغيرة لكل الفئات، وإعداد قادة المستقبل وقائدى حركة النهوض بالاقتصاد، وتأهيلهم على المنافسة ليس فقط على المستوى الإقليمى، ولكن على المستوى العالمى أيضا.