عاجل.. محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

جدة - نرمين السيد - اعتمد عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الأحد، نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسى 2021-2022 بنسبة نجاح بلغت 66.1% لكل من الطلاب النظاميين والمنازل والوافدين وبنسبة بلغت 76.54% للإعدادية المهنية.





جاء ذلك بحضور العميد علاء عبد الجابر سكرتير عام مساعد المحافظة، ومحمد إبراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ومحمد النمر مدير عام التعليم الفنى بالمحافظة.

وقدم محافظ أسيوط، التهنئة للطلاب الاوائل فى الشهادة الاعدادية ولجميع الطلاب الناجحين والمتفوقين وطالبهم باستكمال مسيرة النجاح وبذل المزيد من الجهد لتحقيق النجاح متمنيا لهم دوام التفوق فى سائر مراحل حياتهم الدراسية، كما وجه الشكر لأولياء الأمور على مجهوداتهم المبذولة ومساهمتهم فى نجاح أبنائهم وتقديرهم لأهمية العلم.

كما أعرب عن تقديره لجميع العاملين بمديرية التربية والتعليم على مجهوداتهم، مشيرا إلى أهمية دور التربية والتعليم فى تخريج أجيال واعدة موجها باستمرار بذل الجهد للارتقاء بالمنظومة التعليمية وحث الطلبة والطالبات على التفوق والنجاح، مشيرا الى إن القيادة السياسية والدولة تولى اهتماما كبيرا بالعملية التعليمية والنهوض بالتعليم ودعم المؤسسات التعليمية وخاصة فى ظل الجهود المبذولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتعامل مع تداعياته.

وأشار محمد ابراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، إلى أن نتيجة الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية بلغت نسبة النجاح فيها للطلاب النظاميين 66.1%، وبلغ عدد من اجتاز امتحانات الفصل الدراسى الثانى للإعدادية العامة 55 ألفا و691 طالبا وطالبة من إجمالى عدد الطلاب المقيدين البالغ عددهم 84 ألفا و712 طالبا وطالبة، لافتا إلى أن عدد الطلاب المقيدين من طلاب المدارس الاعدادية المهنية بلغ 9 آلاف و274 طالبا وطالبة، نجح منهم 6670 طالبا وطالبة بنسبة نجاح بلغت 76.54%، فضلا عن نسبة نجاح الطلاب المكفوفين التى بلغت 55%، والطلاب الصم وضعاف السمع نسبة 88.67%، مضيفا أن النتيجة جارى توزيعها على الإدارات التعليمية لتوزع على المدارس وتعلن لجميع الطلاب فور وصولها.

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