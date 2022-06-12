الجامعة العربية: نرحب بقرار النرويج وسم منتجات المستوطنات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 12 يونيو 2022 01:38 مساءً - رحبت جامعة الدول العربية اليوم الأحد بقرار الحكومة النرويجية وضع علامة مميزة «وسم» على منتجات المستوطنات الصهيونية في الأراضي المحتلة بمرتفعات الجولان والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية.

وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة الدكتور سعيد أبو علي في تصريح صحفي، إن القرار النرويجي خطوة قانونية وأخلاقية هامة وفي الاتجاه الصحيح وصولاً إلى مقاطعة منتجات المستعمرات الصهيونية ومنع دخولها إلى الدول الأوروبية والعالم.

وأضاف أن «هذا القرار يتماشى مع الوفاء بالالتزامات الدولية بما فيها فرض عقوبات على حكومة الاحتلال، لما يشكله الاستيطان من مخالفة جسيمة للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة ويرتقي لمستوى جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية».

وأوضح أبو علي أن هذا القرار النرويجي الهام يأتي أيضاً انسجاماً مع قرار المفوضية الأوروبية عام 2015، والذي أكده قرار محكمة العدل الأوروبية عام 2019 وتماشياً مع الموقف الأوروبي والنرويجي الملتزم بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والرافض للاستيطان باعتباره باطل وغير شرعي.

وكانت الحكومة النرويجية قد أعلنت في بيان يوم الجمعة الماضي، أن علامة المنشأ «تل أبيب» مناسبة فقط للمنتجات القادمة من الأراضي الخاضعة لسيطرة قوات الاحتلال الصهيوني قبل الرابع من يونيو عام 1967.

وأضافت أنه «يجب وسم المواد الغذائية القادمة من المناطق التي تحتلها القوات الصهيونية بالمنطقة ويأتي منها المنتج والإشارة إلى أنها من مستوطنة صهيونية إذا كان ذلك مصدرها».